芝加哥及郊區租房市場熱火熱 市區每套公寓11潛在租客、郊區14個

艾文斯頓(Evanston)北區是租房競爭最激烈的地區。(艾文斯頓市府臉書)

最新一項分析顯示，芝加哥 和郊區是全國最熱門的租賃市場之一。租屋網站RentCafe發現，芝城 郊區每套開放出租的公寓就有多達14位潛在租客，芝市區則有11位準租客。

房屋市場情報工具公司YardiMatrix的分析師瑞斯勒(Doug Ressler)說，雖然芝城及郊區的人口正在減少，但租屋競爭仍然存在。原因在於建築開發商沒有推出新建案的計畫，再來就是建築成本居高不下，導致市場可租的單位增長受限。

他說，芝加哥地處中心，且鐵路、航空及水路交通便利，具有相當競爭力，「正因為交通方面的條件優異，」芝城還是有市場。

RentCafe表示，數據指出在緊鄰芝市北邊的艾文斯頓(Evanston)是租房競爭最激烈的地區，其次是芝加哥市近北區、環區、近西區及近南區。至於郊區方面，報告稱最具競爭力的城鎮，包括海嵐公園(Highland Park)、布法羅格羅夫(Buffalo Grove)、威爾郡的外圍區、蘭柏市(Lombard)、曼德林市(Mundelein)。

RentCafe評估的關鍵指標，包括空置單元的天數、已出租單元的占比、競爭同一套公寓的潛在租戶數量、續租租戶的占比，以及過去一年竣工的公寓占比。

整體而言，市區的租金 競爭力指數為82.5，平均空置天數為34天，而芝市公寓已出租比率達到94.5%，續租率也有59.2%。郊區則為88，比2023年的80.2大幅提高，平均空置天數為36天，已出租占比95.4%，續租率69.2%。根據RentCafe的資料，全國租金競爭力指數為74.4。

瑞斯勒表示，房屋貸款利率上漲、建築速度放緩，是千禧世代選擇繼續租房而不買房的原因，他預期此趨勢在2025年仍將持續。

此外，根據Zillowrentals在7日發布的數據指出，芝市1月份中位月租金為1875元，比去年同期便宜了56元。