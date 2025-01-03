我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

多家科技業進駐 芝加哥辦公樓市場前景樂觀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
正在芝城環區積極整建的谷歌芝加哥總部，預料將掀起科技業進駐芝加哥，並帶動辦公樓市場的表現。(特派員黃惠玲／攝影)
正在芝城環區積極整建的谷歌芝加哥總部，預料將掀起科技業進駐芝加哥，並帶動辦公樓市場的表現。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥的辦公樓市場，仍在從新冠疫情的衝擊中恢復，但最新一份報告指出，對芝城發展扮演關鍵角色之一的辦公樓房地產行業，隨著多家科技公司進駐，預料2025年會有積極正面的表現。

Avison Young上月發布的一份報告顯示，芝加哥為2025年值得關注的辦公樓房地產市場之一，該全球商業地產公司通過其「辦公室繁忙度指數」，追蹤美國辦公空間使用情況，將「繁忙度」定義為「辦公環境中的活動程度或強度。」

截至2024年11月，該指數顯示芝加哥辦公似的繁忙程度為2019年11月的56.6%。紐約市曼哈頓區則為73％，洛杉磯為61.9%。在全國範圍內，去年11月為止辦公室的繁忙程度為2019年11月的60.8%。

Avison Young芝加哥辦事處主管林登梅爾(Jeff Lindenmeyer)表示，這些數字顯示「芝加哥仍處於復甦模式，但同時也還在復甦中。」

包括Avison Young等房地產公司也在密切關注2025年的就業趨勢，這可以做為辦公室需求的有力指標，因為就業人數越多，雇主可能就需要為他們提供辦公空間。

伊州就業安全廳上周報告，該州失業率為5.3%，較去年同期上升了0.6個百分點。芝加哥都會區的失業率，也從2023年11月的4％上升到11月的5%。根據聯邦勞工統計局資料，全美失業率相對穩定在4.2%。

預測新辦公室的建設在新的一年將會停滯不前，因為芝城現有的頂級辦公大樓將繼續吸引企業尋求辦公空間。預測也同時指出，辦公樓的供應量將有所下降，這也意味著需求上升，尤其一些仲介公司去年的租賃活動量有所增長。

商業房地產公司Colliers的主管雅瑞德斯(Dan Arends)表示，儘管租賃量起起伏伏，但大多數情況下，每個月都在穩定成長。

芝市的辦公室空置率一直在穩步上升。Colliers第三季末的辦公樓空置率為23.3%，比去年同期的22.2%略有上升。

雅瑞德斯說，從疫情鼓勵居家及實體辦公模式混合以來，辦公室空置率已經持續多年來普遍增加，平均每年空置率上升2％到3％，他表示，未來幾年，隨著租約期滿、公司縮減規模，這種趨勢可能還會持續。

儘管如此，房地產公司主張，整體而言芝加哥仍有機會發展，尤其是西環區(west loop)，該區有許多科技公司，例如視頻軟體製造商Vyond、電池製造商NanoGraf等進駐。此外，正在積極改建原芝市州府大樓的谷歌芝加哥總部，也可望帶動該市的科技熱潮。

芝加哥 房地產 就業

上一則

走過百年 賓州伯利恆三一聯合教堂熄燈

下一則

新州2025房價漲速減、 保費升 大紐約區租金小漲

延伸閱讀

流感、諾羅病毒肆虐 新年假期難熬 芝市防範

流感、諾羅病毒肆虐 新年假期難熬 芝市防範
流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬
多所大學低收生免學費 芝加哥伊大明秋起跟進

多所大學低收生免學費 芝加哥伊大明秋起跟進
場邊人語／老帥有緣 仍存心願

場邊人語／老帥有緣 仍存心願

熱門新聞

佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

2024-12-30 20:23

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣