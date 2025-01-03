多家科技業進駐 芝加哥辦公樓市場前景樂觀

正在芝城環區積極整建的谷歌芝加哥總部，預料將掀起科技業進駐芝加哥，並帶動辦公樓市場的表現。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 的辦公樓市場，仍在從新冠疫情的衝擊中恢復，但最新一份報告指出，對芝城發展扮演關鍵角色之一的辦公樓房地產 行業，隨著多家科技公司進駐，預料2025年會有積極正面的表現。

Avison Young上月發布的一份報告顯示，芝加哥為2025年值得關注的辦公樓房地產市場之一，該全球商業地產公司通過其「辦公室繁忙度指數」，追蹤美國辦公空間使用情況，將「繁忙度」定義為「辦公環境中的活動程度或強度。」

截至2024年11月，該指數顯示芝加哥辦公似的繁忙程度為2019年11月的56.6%。紐約市曼哈頓區則為73％，洛杉磯為61.9%。在全國範圍內，去年11月為止辦公室的繁忙程度為2019年11月的60.8%。

Avison Young芝加哥辦事處主管林登梅爾(Jeff Lindenmeyer)表示，這些數字顯示「芝加哥仍處於復甦模式，但同時也還在復甦中。」

包括Avison Young等房地產公司也在密切關注2025年的就業 趨勢，這可以做為辦公室需求的有力指標，因為就業人數越多，雇主可能就需要為他們提供辦公空間。

伊州就業安全廳上周報告，該州失業率為5.3%，較去年同期上升了0.6個百分點。芝加哥都會區的失業率，也從2023年11月的4％上升到11月的5%。根據聯邦勞工統計局資料，全美失業率相對穩定在4.2%。

預測新辦公室的建設在新的一年將會停滯不前，因為芝城現有的頂級辦公大樓將繼續吸引企業尋求辦公空間。預測也同時指出，辦公樓的供應量將有所下降，這也意味著需求上升，尤其一些仲介公司去年的租賃活動量有所增長。

商業房地產公司Colliers的主管雅瑞德斯(Dan Arends)表示，儘管租賃量起起伏伏，但大多數情況下，每個月都在穩定成長。

芝市的辦公室空置率一直在穩步上升。Colliers第三季末的辦公樓空置率為23.3%，比去年同期的22.2%略有上升。

雅瑞德斯說，從疫情鼓勵居家及實體辦公模式混合以來，辦公室空置率已經持續多年來普遍增加，平均每年空置率上升2％到3％，他表示，未來幾年，隨著租約期滿、公司縮減規模，這種趨勢可能還會持續。

儘管如此，房地產公司主張，整體而言芝加哥仍有機會發展，尤其是西環區(west loop)，該區有許多科技公司，例如視頻軟體製造商Vyond、電池製造商NanoGraf等進駐。此外，正在積極改建原芝市州府大樓的谷歌芝加哥總部，也可望帶動該市的科技熱潮。