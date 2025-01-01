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伊州房東留意 多達12項租賃新法生效

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新年伊始，伊州多達12項房屋租賃新規上路。 (pexels)
新年伊始，伊州多達12項房屋租賃新規上路。 (pexels)

伊利諾州新年開始將有將近300項新法律生效，針對房東租客關係的新規則多達12項。其中部分法案如下：

HB 4768法案：禁止房東在租客投訴居住條件時報復租客。伊州參議員錢尼(Andrew Chesney)對此表示，此措施將讓伊州人更加無法負擔得起住房，他說，「如果友房客對房東投訴，而房東也完成修復，房東一旦租約期滿或不再續租，物業主仍將可能面臨訴訟，「此舉都是為了阻止業主提高租金，最終為此付出代價的是所有人。」

主導通過這項法案的州眾議員谷匝爾迪(Will Guzzardi)表示，全美50州裡有40個州已經有類似的保護措施，防止房東對房客報復性驅逐。

谷匝爾迪表示，這項新法主要針對一些情況，例如租客在冬天時暖氣中斷，向房東投訴後，房東卻無動於衷，租客接著向市府投訴，市府出面處理隔天，租客就接到驅逐通知。

如果房東無法證明對租客採取行動，是基於非報復性的理由，那麼法院可判房東必須向提出投訴的租客給予損害賠償。

曾是房東的伊州眾議員維沃爾(Travis Weaver)說，房東終止租約的原因有很多，在租客可能沒有說出全部的情況下，要求房東在法庭上承擔懲罰性責任，實屬過於雄心勃勃的提議。

HB 4926法案：如果申請人提供了可重複使用的租客篩選報告，這項新法則禁止房東向租客再次收取申請篩選費，提案議員莫勒爾(Anna Moeller)說，此立法是為了降低准租客找公寓的成本。

反對者則擔心，可重複使用的租客報告，可能包含不在準確的資訊，例如租客的驅逐紀錄、信用評分或犯罪背景等，這些資訊會隨時改變。

HB 4206法案：如果房東使用第三方支付平台收取房租，並向房客收取額外的交易費用時，規定房東必須允許房客使用紙質支票或現金付房租。反對者主張此項立法未對房東提供保護，因為根據這項新法，房東很可能被迫接受偽鈔或假支票。

SB 2601法案：強制物業主向潛在租客披露物業是否位於FEMA洪水危險區。提案的議員拉西德(Abdelnasser Rashid)說，隨著氣候變遷，洪水更加常見且極端，只要發生洪水，對於租戶家庭就可能帶來經濟沉重負擔。

房東 租客 洪水

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