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全美3大城零售盜竊仍比疫前高 芝比去年增46％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
為了防範零售盜竊，越來越多商家擴大上鎖陳列商品。(特派員黃惠玲／攝影)
為了防範零售盜竊，越來越多商家擴大上鎖陳列商品。(特派員黃惠玲／攝影)

根據無黨派研究組織犯的刑事司法會(Council on Criminal Justice)近期發布的一份報告指出，美國紐約、洛杉磯、芝加哥等三大城市的商店盜竊率，仍比新冠疫情前還更高。

近年來零售盜竊案急遽增加，引起社區及民眾高度關注，盜竊也成為政治人物最希望解決的公共安全問題。

從2020年新冠疫情爆發後，犯罪分子打砸搶的影片在社交媒體氾濫，許多美國人表示擔心犯罪已經失控。民調顯示，最近人們的看法有所改善，但大多數民眾仍表示，現階段犯罪情況比前幾年更嚴重。

邁阿密大學犯罪教授、聯邦司法統計局前局長皮逵洛(Alex Piquero)表示，頻繁的零售盜竊，讓人們產生錯覺，「原來可以肆無忌憚、大搖大擺的進店裡偷東西」，而這種行為不僅傷害消費者，也對零售企業帶來很大損失。他說，「我們應該讓人們意識到，你必須遵守法律。」

根據全美州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)的資料，全國至少有八州：亞利桑納州、加州、佛州、愛阿華州、堪薩斯州、路易斯安納州、紐約州、佛蒙特州，在2024年通過了共14項法案，旨在解決零售盜竊問題。這些法案措施，包括重新定義零售犯罪、調整刑罰，到允許跨郡縣彙整盜竊指控、保護零售業員工等。

從2020年以來，主要零售商紛紛採取因應策略，來防範及減少盜竊案件，例如將商品上鎖、升級監視攝影設備、雇佣私人保全，甚至關掉竊盜率居高不下的門店。然而，刑事司法會的新報告指出，店鋪盜竊仍然是零售業面臨的重大問題。

在芝加哥，2023年的店鋪零售盜竊舉報率(rate of reported shoplifting incidents)，仍然低於疫情前水平，但2024年1到10月的舉報率，則比2023年同期激增46％。

2023年洛杉磯的商店盜竊率案件，比2019年高出87％，而當地警方在2024年1到10月間的零售店鋪盜竊舉報率，則低於2023年。報告指出，洛城在2024年3月採用了新的犯罪報告系統，可能因此導致低估了實際商店遭竊的數字。

紐約商店盜竊從2021年到2022年間，上升了48％，但在去年略有下降，不過2023年的零售盜竊率，仍比2019年高出55％，至於2024年1到9月，當地的商鋪遭竊率比2023年同期提高了3％。

根據刑事司法會的一項獨立分析，2018年到2023年間，芝加哥大部分的零售盜竊案都發生在市中心、老城區、河北區及林肯公園區。新宣誓就職的庫克郡伊州檢察官柏克(Eileen O'Neill Burke)本月宣布將零售盜竊重罪起訴門檻，從之前的1000元降至300元，與州法保持一致。

伊州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)總裁卡爾(Rob Karr)對此表示，很高興柏克正認真對待零售業所面臨的重大困境。

疫情 零售業 芝加哥

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