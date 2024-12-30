多所大學低收生免學費 芝加哥伊大明秋起跟進

羅斯福大學從明年春季開始，將提供家庭年收低於5萬的學生學費優惠。(羅斯福大學臉書截圖)

為了讓更多人有機會接受高等教育，伊利諾州越來越多的大學開始為低收入 家庭的學生支付學費。

伊利諾大學率先在2019年推出「伊州 承諾」(Illinois Commitment)計畫，該方案適用於24歲以下，畢業於伊州高中且家庭年收入低於7萬5000元的學生。

追隨伊大的腳步，芝加哥 伊利諾大學(UIC)於今年宣布，從明年秋季開始推出針對低收家庭的學費優惠計畫「UIC Aspire」；羅斯福大學(Roosevelt University)則將在明年春季起，實施「Roosevelt Pledge」計畫，只要家庭收入低於5萬元的學生，就可以獲得學費全免。

伊州一些學費昂貴的大學，例如芝加哥大學(University of Chicago)，也為家庭年收在12萬5000元以下的學生提供學費優惠，此外，芝加哥市立社區學院也擴大了芝加哥STAR獎學金的涵蓋範圍，為符合資格的學生，提供各種證書及學位課程，但高等教育的費用，對許都人來說仍然負擔沉重。

就讀香檳伊大(UIUC)心理系的學生哈維(Nora Harvey)說，雖然學費優惠讓她有機會進入大學就讀，但其他的費用，例如食宿，還是會造成家裡的額外經濟壓力，如果沒有其他獎助學金幫忙，哈維的家庭還是需要自掏腰包8500元來支付相關開銷。

伊州議員及倡議者為了解決高等教育的系統係負擔危機，正在推動一項新法案「公立大學公平合理撥款公式法」(Aequate and Equitable Funding Formula for Public Universities Act)，旨在重新調整該州大學的公共資金分配。

這項法案將把大學從依賴學費的模式，轉為州府責任制，這也意味著未來十年內，包括春田伊州州立大學、州長州立大學(Governors State University)等機構，將提供學生更能負擔的就讀財務選擇。