姦殺2女童 伊州死因減刑改終身 芝加哥謀殺病人醫師同獲特赦免死

托瑞斯在2005年姦殺兩名女童。(湖郡警長辦公室)

拜登 總統日前宣布將37名聯邦死刑犯，減刑為不得假使的終身監禁，其中包括兩名來自伊利諾州 的死刑犯。候任總統川普為擴大死刑的支持者，他多次表示上任後將恢復聯邦死刑。

在這次獲減刑的伊州 兩名死刑犯，其中一名為托瑞斯(Jorde Avila Torres，現年36歲)，托瑞斯在維吉尼亞州阿靈頓擔任海軍陸戰隊員時，因在海軍軍官軍營中勒死一名海軍軍官而被定罪。此外，他曾在伊州北郊錫安(Zion)性侵並殺害了8歲的霍布斯(Laura Hobbs)和9歲的托比亞斯(Krystal Tobias)，托瑞斯在2005年殺死兩位女童時，年僅16歲，DNA證據顯示他與這起犯罪事件有關。

另一名伊州死刑犯獲減刑者為米可斯(Ronald Mikos，現年76歲)，他是一名芝城醫師，陰謀殺害在醫療保險詐欺案中指證他的病人而被判死刑。

此外，拜登在日前也宣布向伊州兩名臭名昭彰的貪污前官員減刑，其中包括在伊州西比郊迪克森市前審計長克倫德韋爾(Rita Crundwell)，她從其所服務的城市，貪污高達5400萬元

周四，一名名譽掃地的前前迪克森審計長克倫德韋爾(Rita Crundwell)，從她所服務的伊利諾伊州西北部城市貪污近5400萬美元，拜登免除了她因金融犯罪而還剩四年左右的居家重返社會刑期(residential reentry program)。

另一位臭名昭著的伊利諾州詐騙份子布魯姆(Eric Bloom)，他在一家大銀行服務期間，騙取了投資者超過6.65億元，他還有約1年半的居家重返社會要服刑也因此免除。