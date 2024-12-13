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前芝城每日新聞大樓 被譽百年裝飾藝術建築典範 專家籲保存列地標

記者陳曼玲／綜合報導
位於芝加哥河畔的前「每日新聞」建築，為芝城百年來的傑出建築作品之一。(google map)
位於芝加哥河畔的前「每日新聞」建築，為芝城百年來的傑出建築作品之一。(google map)

芝加哥每日新聞大樓(Chicago Daily News Building)被譽為裝飾藝術建築的最佳典範，這棟大樓目前正在待售，建築評論家貝李(Lee Bay)擔心，該棟建築將來會被摧毀改建為Wolf Point地區的辦公大樓，因此疾呼這棟大樓應列入芝城地標予以保存。

該大樓位在芝加哥河西岸的麥迪遜街，是芝市近百年來的美麗建築，有美輪美奐的石灰岩雕刻，在細節、材質、功能和形式方面都有極高的評價。近200呎長的大廳是爵士時代的裝飾藝術風格。凹形天花板上有諾頓(John Warner Norton)繪製名為 「收集新聞、印刷新聞、運輸新聞」的180呎長壁畫。

從大城市報紙所建造的總部可以看到，這些建築都是精心打造的新聞事業紀念碑，象徵信任、內涵和影響力，因為富有的業主有能力雇用當時最頂尖的建築師來建造。

每日新聞大廈由Holabird & Root公司為前芝加哥日報設計，當時這兩家公司都處於鼎盛時期。

該報在1922年舉辦了一次國際設計競賽，為其現在的總部尋找建築師，吸引了世界上最好的設計公司參加。當時Holabird & Root設計的U型《每日新聞》大廈將其光彩奪目的印第安納石灰岩面向河道，然後用面積達1萬7000平方呎的公共廣場與河道緊緊相連，廣場上有許多浮雕藝術作品。

這棟大樓是已故房地產大澤爾(Sam Zell) 的遺產。早在2000年，澤爾本人也曾想用一座新的大樓取代《每日新聞》大樓，但當時的市長戴利(Richard M. Daley)阻止這項計劃。

2008年，澤爾又提出要在這座歷史性建築旁興建一棟新的摩天大樓，徹底破壞了這座奇妙且歷史悠久的廣場。

伊利諾州地標組織(Landmarks Illinois)和芝加哥保護組織 (Preservation Chicago)從2008年以來一直在推動將每日新聞大廈 (Daily News Building)列為地標。伊州地標宣傳經理帕森(Kendra Parzen)表示，這座建物在建築學上具有重要意義，是裝飾藝術設計的傑出典範，也是芝加哥第一座擁有河岸公共廣場的辦公大樓。

每日新聞大樓於1929年7月8日舉行盛大的落成典禮，胡佛總統在華盛頓特區按下按鈕，啟動了印刷機。《每日新聞》於1978年3月4日出版了最後一期。

芝加哥 芝城 房地產

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