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2025年海外青年台灣英語服務營 即起報名

【芝加哥訊】

中華民國僑務委員會與教育部國民及學前教育署、客家委員會、原住民族委員會合作辦理「海外青年英語服務營」，即日起接受有意參加2025年度服務的志工報名。

芝加哥華僑文教服務中心公布了活動相關資訊，其中申請資格如下：

1.僑青：需持有本會i僑卡，報名時已就讀11年級以上，且於2025年11月30日前滿17歲、至2025年7月5日未滿25歲，現居英語系國家；非英語系國家者報名時需具備以英語為母語或英文檢定B2以上證明，並能以簡單華語文溝通者。

如報名客籍志工者須由僑居地客家社團推薦，報名表單請備註在台客籍祖居地，以利優先分發至該地服務。之前曾參加英語服務營者亦可報名參加。

2. 台灣華語文學習中心學員或主流學校任教台裔教師推薦學生：(１)無須持有i僑卡，報名年齡、資格及繳交文件原則比照僑青。(２)需附上教師中文推薦信。

服務營報名時間：即日起到2025年3月10日止。報名方式：採用僑委會「僑務活動報名系統」，線上報名網址：https://reurl.cc/nqZjXD。

服務營活動日期為2025年7月5日起至8月1日止。最終錄取名單，將在明年4月5日前於僑委會報名系統公告，如有任何活動相關疑問，可電洽僑教中心(630)323-2440。

中華民國 原住民 教育部

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