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翻譯服務關乎尊嚴 馮妙燕推動語言無障礙

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡委員馮妙燕(右二)主辦首屆語言服務峰會。(馮妙燕辦公室提供)
庫克郡委員馮妙燕(右二)主辦首屆語言服務峰會。(馮妙燕辦公室提供)

庫克郡委員會華裔委員馮妙燕(Josina Morita)說，她的曾祖父在1854年到美國紐約艾利絲島(Ellis Island)時，因為語言障礙造成混淆，導致將他的名字「Bob」變成姓氏，而她的家族因此長達百年一直使用錯誤姓氏。

她還提到，因為法庭沒有翻譯員，她的一位朋友被迫替她的父母的離婚訴訟擔任翻譯，「語言障礙不只是翻譯與傳譯，而是有關尊嚴及尊重，也關乎包容與公平。」

馮妙燕辦公室日前在歐克頓學院(Oakton College)的史考基校園，舉辦了第一屆語言服務高峰會，有130多位來自政府機構、學校、圖書館及非營利組織代表參加。這場會議的主題，聚焦在改善並推廣政府的語言使用服務。

庫克郡委員會主席普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)在會中表示，「我們支持無語言障礙，因為政府本來就是為人民服務，無論他們說哪一種語言。」

根據人口普查局的資料顯示，庫克郡五歲以上的居民中，有14％的人英語說得「不是很好」，伊州負責健康及福利服務的副州長侯炳文表示，該州約有10％的居民英語能力有限。她說，為語言服務投入資源，對確保成千上萬新移民和移居者能在該州安居樂業至關重要。

侯炳文說，伊州在今年8月通過了「語言使用與公平法案」，該法案要求伊州的機構，必須提供10多種語言的語言服務。

也有與會者特別提到，根據1964年民權法案第六章規定，任何接受聯邦撥款的團體，都必須依照聯邦法採取措施提供語言服務，包括翻譯網站、表格，及實體或透過電話提供口譯員。

芝加哥市移民急難民權利辦公室的代表涂洛(Jesus Del Toro)說，在資金及優先處理語言使用權方面，芝加哥落後於波士頓、紐約等城市，他說，他的辦公室正在倡議於市政廳設立一個團隊，專門負責規畫「語言無障礙」事務。他也提到，市府也希望能夠推動使用人工智慧來彌補語言服務的不足。

庫克 伊州 移民

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