芝城前11月均溫57℉史上最高 12月均溫如到27.1℉ 將成最高溫年份

今年1到11月的芝城均溫達華氏57度，創下史上同期新高，圖為上周芝加哥商圈行人大多未穿上厚重大衣。 (特派員黃惠玲／攝影)

儘管才經歷連續三、四天的低溫 酷寒，但根據國家氣象局(National Weather Service)的資料顯示，芝加哥 從今年1月到11月的平均氣溫為華氏57度，寫下有史以來最暖的紀錄。

氣象局表示，芝加哥的溫度比往年高，打破了1921年創下的前11個月最溫暖紀錄，當年同時期的平均溫度為華氏56.4度。國家氣象局氣象學家伊直(Gino Izzi)表示，1到11月第三暖的年份為2012年，當時同期的平均溫度為56.1度。

伊直說，在截至11月的芝城 10大最暖年份，有六次是從2012年後出現，包括2024、2023、2021、2020、2017以及2012年。

根據氣象局的資料，如果今年的溫度持續偏高，接下來12月的平均溫度能達到華氏27.1度的話，芝加哥將創下打破之前2012年全年溫度54.5度的歷史紀錄，成為芝市史上最溫暖的年份。

伊直說，芝市12月1日的溫度顯示，當天最高溫為27度，最低溫為14度，平均溫度為21度，他表示，本周的氣溫可能會像「過山車」一樣，除了2日、3日低溫外，4日起氣溫將升高到40多度。

不過，伊直表示，5日芝城將面臨新一波北極峰面，氣溫將驟降到華氏零度以下。

Accuweather氣象學家盧德伯格(Joe Lundberg)表示，預計12月份的氣溫也將高於正常值，他說，雖然這幾天溫度偏低，但預測接下來幾周會更暖和，這也意味著今年整年的平均氣溫，極有可能寫下新高溫紀錄。