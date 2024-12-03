我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

芝機場收容移民 國會或升級調查

特派員黃惠玲／芝加哥報導
去年10月底暫居在歐海爾機場第二航廈的無證移民。(美聯社)
去年10月底暫居在歐海爾機場第二航廈的無證移民。(美聯社)

聯邦參議院共和黨議員針對芝加哥在歐海爾機場、中途機場收容移民的問題，已經調查了將近一年，明年共和黨執政後，預料將收緊對於非公民公共開支，而芝市市長強森對機場收容無證客的相關問題遲未回應，恐將危及兩大機場的聯邦經費撥款。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)為參院商業、科學及運輸委員會的共和黨排名第一位的議員，他在幾個月前，對「芝城讓移民等待收容所時睡在機場的做法」展開升級調查。

克魯茲在今年8月曾寫信給芝市長強森，指其幕僚一直沒有回應他在今年1月份發出有關機場收容無證客的質疑，並提出如果繼續不遵守規定，可能會危及芝加哥歐海爾機場及中途機場項目的聯邦撥款。克魯茲還建議，假使強森政府不提出回答，國會可以強制芝加哥官員做出回應。

該封信遲未獲回應，一方面因為克魯茲的要求通常為華府的恐嚇策略，尤其當時參議院仍由民主黨掌控，再者共和黨持續在利用移民問題來抨擊全美大城市，芝加哥一直是首要目標。

但隨著共和黨掀起反移民風潮，並成功幫助川普重返白宮，共和黨也贏得參眾議院的主控權，此外，克魯茲也將從明年1月起，開始擔任參院商業、科學及運輸委員會的主席，屆時極可能對收容移民城市，採取扣留聯邦經費的行動。

對於克魯茲信件以及參院委員會調查的多次詢問均未獲回應，強森團隊仍然沒有做出說明，克魯茲在信中表示，「這種對國會及公眾缺乏透明度的作法令人無法接受，您的回答將有助於是否有必要對機場改善計畫撥款，做出立法修改。」

歐海爾機場及中途機場在2024年拿到聯邦約1億1200萬元的機場改善資金。

參院委員會共和黨發表最新聲明稱，「即將上任商業、科學及運輸委員會主席的克魯茲正繼續調查強森資助芝加哥機場庇護移民的決定，以及該舉動對納稅人的影響。」聲明還提到，在共和黨領導的國會下，違反聯邦法律或濫用納稅人金錢去優先處理非法移民，而非用在美國人身上的藍州(民主黨)市長將被追究責任。」

雖然芝城的移民危機已經明顯緩和，但根據芝市人口普查數字，11月還有10多名無證移民住在歐海爾機場等待安置。

非法移民 共和黨 克魯茲

上一則

芝冬季停車禁令啟動 小心受罰

延伸閱讀

因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職

因貪汙下台 費城3民選官員回鍋獲公職
彌補赤字 芝加哥擬漲35％酒類飲品銷售稅 業者反彈

彌補赤字 芝加哥擬漲35％酒類飲品銷售稅 業者反彈
芝加哥50區長投票 全數否決市長增房地產稅

芝加哥50區長投票 全數否決市長增房地產稅
反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

反對芝市長增地稅 19區長要求開特別會議

熱門新聞

佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

2024-11-27 19:49
網友分享自己最愛的美國城市是波士頓。(路透)

他全美最愛城市是波士頓 當地人認同：特愛這二個季節

2024-11-30 20:45
熱心的阿拉斯加居民用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

讓大家都過上感恩節 她開小飛機在阿拉斯加偏鄉空投火雞

2024-11-28 21:46
感恩節即將來臨。根據理財網站WalletHub所做的一項慶祝感恩節好去處的排名，亞特蘭大是高居全美第二位，僅次於加州聖地牙哥。(美聯社)

歡慶感恩節最佳去處 亞城全美第2 聖地牙哥居冠

2024-11-25 01:15
芝加哥25區前區長蘇禮仕25日出庭作證麥德根貪腐案。(本報檔案照片)

芝25區前區長貪腐案作證 稱中國商人給裝滿現金手提箱

2024-11-26 10:20
其中一名涉嫌在華埠攻擊長者的男性嫌犯。(華埠治安互助隊)

6天5起 芝華埠長者遭連續毆打搶劫

2024-11-25 08:56

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業