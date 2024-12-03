芝機場收容移民 國會或升級調查

去年10月底暫居在歐海爾機場第二航廈的無證移民。(美聯社)

聯邦參議院共和黨 議員針對芝加哥在歐海爾機場、中途機場收容移民的問題，已經調查了將近一年，明年共和黨執政後，預料將收緊對於非公民公共開支，而芝市市長強森對機場收容無證客的相關問題遲未回應，恐將危及兩大機場的聯邦經費撥款。

德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)為參院商業、科學及運輸委員會的共和黨排名第一位的議員，他在幾個月前，對「芝城讓移民等待收容所時睡在機場的做法」展開升級調查。

克魯茲在今年8月曾寫信給芝市長強森，指其幕僚一直沒有回應他在今年1月份發出有關機場收容無證客的質疑，並提出如果繼續不遵守規定，可能會危及芝加哥歐海爾機場及中途機場項目的聯邦撥款。克魯茲還建議，假使強森政府不提出回答，國會可以強制芝加哥官員做出回應。

該封信遲未獲回應，一方面因為克魯茲的要求通常為華府的恐嚇策略，尤其當時參議院仍由民主黨掌控，再者共和黨持續在利用移民問題來抨擊全美大城市，芝加哥一直是首要目標。

但隨著共和黨掀起反移民風潮，並成功幫助川普重返白宮，共和黨也贏得參眾議院的主控權，此外，克魯茲也將從明年1月起，開始擔任參院商業、科學及運輸委員會的主席，屆時極可能對收容移民城市，採取扣留聯邦經費的行動。

對於克魯茲信件以及參院委員會調查的多次詢問均未獲回應，強森團隊仍然沒有做出說明，克魯茲在信中表示，「這種對國會及公眾缺乏透明度的作法令人無法接受，您的回答將有助於是否有必要對機場改善計畫撥款，做出立法修改。」

歐海爾機場及中途機場在2024年拿到聯邦約1億1200萬元的機場改善資金。

參院委員會共和黨發表最新聲明稱，「即將上任商業、科學及運輸委員會主席的克魯茲正繼續調查強森資助芝加哥機場庇護移民的決定，以及該舉動對納稅人的影響。」聲明還提到，在共和黨領導的國會下，違反聯邦法律或濫用納稅人金錢去優先處理非法移民 ，而非用在美國人身上的藍州(民主黨)市長將被追究責任。」

雖然芝城的移民危機已經明顯緩和，但根據芝市人口普查數字，11月還有10多名無證移民住在歐海爾機場等待安置。