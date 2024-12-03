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芝冬季停車禁令啟動 小心受罰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市冬季停車禁令12月1日開始執行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市冬季停車禁令12月1日開始執行。(特派員黃惠玲／攝影)

雪季到來，芝加哥市街道衛生清潔局(Department of Streets and Sanitation)從即日起開始執行「冬季夜間停車禁令」，凡路邊豎有「雪季禁止過夜停車」標示的路段，無論這段期間是否下雪，每日凌晨3時到7時間均不准停車，如違規除150元拖車費、60元罰單外，一旦未能即時領回車輛，每天還將支付25元的保管費，該命令將執行到明年4月1日止。

芝市街道衛生清潔局表示，除了上述「雪季禁停」的標示路段外，也要留意街道是否設有「掃雪禁停標示」(Snow Route)，只要當天任何時間段只要積雪超過兩吋，「掃雪禁停」路段就一律禁止停車，華埠亞珠街即屬於「掃雪禁停」路段。

芝加哥市實行冬季夜間停車禁令的路段共107英里，均為交通主幹道，目的是為了不影響剷雪工作，保持交通順暢。華埠從州街(State St.)到馬丁路德街(Martin Luther King Rd.)間的舍麥路(Cermak Rd.)，還有州街到哈林街(Harlem St.)間的亞珠街(Archer Ave.)等路段，都在雪季停車禁令施行範圍。

芝市街道和清潔衛生局表示，這項停車禁令是基於安全考慮執行，該規定可以保持緊急車輛、公共交通和掃雪機的路線暢通，否則一旦汽車冬季停在路邊加上下雪，將阻礙剷雪車剷雪，撒鹽車也沒法道路也會撒鹽。

這段期間，違規車輛將被拖至 10301 S. Doty Ave. 的 Pound 2 或 701 N. Sacramento Ave. 的 Pound 6。假使車主在禁令實施期間找不到停在路邊的車輛，可撥打311確認是否遭拖吊及停放位置，屆時違規者將收到最低150元的拖車費，還有一張60元的違停罰單，如果沒有及時到拖吊停車場拿回車子，每天還要額外支付25元停車費。

詳細停車禁令的詳細地圖，或想查詢自己車輛是否遭拖吊，可到官網查詢，網址：https://reurl.cc/Egpok0。

華埠 芝加哥

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