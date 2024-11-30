平衡預算 芝14區長主張不加稅、減支出

芝加哥新年度預算 表決期限接近，除了市長強森堅持提高房地產 稅，以避免削減服務和裁員 的預算平衡計畫外，市議會有14位區長正在推動一項應對預算赤字的方案，在不開徵新稅的情況下，將主張大幅削減該市支出，其中包括裁員。

23區區長塔巴瑞斯(Silvana Tabares)說，她跟其他13位同僚在聆聽選民的聲音後，發現選民得知從2020年以來，該市預算已經增加超過50億元預算時，都希望市府能夠停止花錢。區長們的構想是，將幾乎所有市府部門的預算分配調到2020年以來水準的話，縱使加入通貨膨脹調整，市府還是可以多出5億元收入。

塔巴瑞斯說，民眾要的是削減開支，而不是增加新的稅收，不過，警察及消防部門的支出將是例外，這兩個部門的預算跟不上通膨速度，且會隨著各種計畫而提高。

由14位區長委託進行的民調還顯示，芝加哥人將投票淘汰支持加稅的區長，這個想法不僅限於芝市長強森提出的上億房地產增稅案，也適用於任何加稅方案。

市長辦公室對於區長們的提案沒有做出回應，但如果年底前無法達成預算協議，市府就會籠罩停工陰影。