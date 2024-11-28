歡慶感恩節 密西根人文協會百人聚餐

密西根人文協會感恩餐會參與熱烈。(主辦方提供)

密西根人文協會日前在密西根大學Turner Senior Resource Center舉辦「感恩節 聚餐」，包括密西根州 州參議員Sue Shink和夫婿Tom Hatch、安娜堡中文學校、安娜堡台灣華語文學習中心、大底特律台商會等超過百位代表參與，氣氛溫馨。

密西根人文協會在餐會中提供了火雞、火腿，每位參與者各自準備家鄉佳餚，包括大腸麵線、薑母鴨、茶葉蛋、台式炒米粉、米糕、紅豆湯等豐富美食，讓與會者食指大動。

協會會長楊逸鴻表示，感恩節前夕感謝美國駐外軍人，她因此提供許多賀卡，鼓勵在場者寫卡片送給駐外美國軍人。楊逸鴻致表示，感恩節是分享感恩的節日，也是凝聚

社區力量的重要時刻，她感謝大家過去一年來對協會活動的支持與參與，特別提到今年舉辦的幾場精彩活動，如底特律河濱公園的新年慶祝，4月底恆春來的民謠音樂劇場、半島風聲相放伴的月琴表演，10月份傅培梅烹飪示範，及台灣雲門舞集安娜堡「十三聲」演出的歡迎活動等。

她說，這些活動的成功都離不開大家的熱情投入與大力支持。Sue Shink說，很高興看到台灣僑界與美國主流社會的和諧融洽，她表示，台灣社區對地方文化與多元社會的貢獻值得讚賞，並承諾將全力支持，協助社區發展。