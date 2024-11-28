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歡慶感恩節 密西根人文協會百人聚餐

【密西根訊】
密西根人文協會感恩餐會參與熱烈。(主辦方提供)
密西根人文協會感恩餐會參與熱烈。(主辦方提供)

密西根人文協會日前在密西根大學Turner Senior Resource Center舉辦「感恩節聚餐」，包括密西根州州參議員Sue Shink和夫婿Tom Hatch、安娜堡中文學校、安娜堡台灣華語文學習中心、大底特律台商會等超過百位代表參與，氣氛溫馨。

密西根人文協會在餐會中提供了火雞、火腿，每位參與者各自準備家鄉佳餚，包括大腸麵線、薑母鴨、茶葉蛋、台式炒米粉、米糕、紅豆湯等豐富美食，讓與會者食指大動。

協會會長楊逸鴻表示，感恩節前夕感謝美國駐外軍人，她因此提供許多賀卡，鼓勵在場者寫卡片送給駐外美國軍人。楊逸鴻致表示，感恩節是分享感恩的節日，也是凝聚

社區力量的重要時刻，她感謝大家過去一年來對協會活動的支持與參與，特別提到今年舉辦的幾場精彩活動，如底特律河濱公園的新年慶祝，4月底恆春來的民謠音樂劇場、半島風聲相放伴的月琴表演，10月份傅培梅烹飪示範，及台灣雲門舞集安娜堡「十三聲」演出的歡迎活動等。

她說，這些活動的成功都離不開大家的熱情投入與大力支持。Sue Shink說，很高興看到台灣僑界與美國主流社會的和諧融洽，她表示，台灣社區對地方文化與多元社會的貢獻值得讚賞，並承諾將全力支持，協助社區發展。

密西根人文協會自2002年成立以來，一直致力於台灣及密西根人民的文化交流，該會以不同方式提供文化交流的機會。進一步信息，可聯絡該會，電話：(517)265-8185，網站：MITAIAA.Weebly.com，臉書：www.facebook..com/mitai.org。

楊逸鴻(右)跟密州州參議員Sue Shink(左)向大家祝福節日快樂。(主辦方提...
楊逸鴻(右)跟密州州參議員Sue Shink(左)向大家祝福節日快樂。(主辦方提供)
密西根人文協會感恩餐會美食滿桌。(主辦方提供)
密西根人文協會感恩餐會美食滿桌。(主辦方提供)
楊逸鴻(後排右四)、安娜堡中文學校校長林欣如(後排右二)、安娜堡台灣華語文學習中...
楊逸鴻(後排右四)、安娜堡中文學校校長林欣如(後排右二)、安娜堡台灣華語文學習中心主任葉劉崑(後排左三)及師生。(主辦方提供)

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