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美亞感恩餐會 明年1月4日辦新年聯歡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會舉行感恩午餐會，謝謝華裔社團、義工們的無私奉獻。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞健康協會舉行感恩午餐會，謝謝華裔社團、義工們的無私奉獻。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會日前在華埠協會大樓舉辦感恩節午餐會，約200位協助該組織開展各項工作的義工受邀出席。美亞健康協會、美國亞裔領袖聯盟、美華慈善機構以及華埠更好團結聯盟並在活動中宣布，將聯合在1月4日舉行2025年新年聯歡，共同迎接新的一年到來。

美亞健康協會行政主任劉紅首先介紹了該組織最新推出的服務「3D流動醫療車乳癌篩查」，屆時有無健康保險的婦女均可免費參加，她提到，3D乳房造影從多角度及高度拍攝乳房組織相片，大幅提昇乳腺癌檢測的靈敏度。有意參加者，可電(312)763-3116預約。

劉紅說，去年一年得到最多華社支持的活動，就是免費食物發放，她感謝來自數十個社團的所有支援義工，才能完成這項多達數千人受惠，但耗費龐大人力、物力與時間的任務。她說，為了感謝義工們的無私奉獻，美亞在下月舉辦的周年慶晚宴中，將特別頒發「社區服務獎。」

她接著表示，協會15周年慶典及籌款會預定在12月7日舉辦，非常希望各界踴躍購票出席，一起為社區健康品質貢獻己力。

美亞、美國亞裔領袖聯盟、美華慈善機構、華埠更好團結聯盟在活動中，公布了新年聯歡會的詳細信息，該場活動明年1月4日上午11時30分到下午2時30分舉行，地點在芝城西郊的朱瑞蓮宴會廳，這也是芝城華社首度舉辦新年元旦大型聯歡活動。

新年聯歡晚會總幹事劉曄介紹了晚會主要演員，包括有花樣美男之稱的影視兩棲明星巫迪文、男高音歌唱家李振濤、抒情女高音李營、男中音歌唱家逯克德、女高音歌唱家王小立、壯族歌手陳米范、全能藝人史沐可等。

晚會門票從88元到158元不等，有關購票信息，可電洽劉曄(773)225-6513、劉紅(312)4038899。

劉紅(左四)感謝華社對該協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅(左四)感謝華社對該協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
劉曄(左至右)、陳米范、劉紅、陳本恩、鄧茜健邀請大家踴躍購票參加2025年新年聯...
劉曄(左至右)、陳米范、劉紅、陳本恩、鄧茜健邀請大家踴躍購票參加2025年新年聯歡會。(特派員黃惠玲／攝影)
2025年新年聯歡會1月4日在芝城西郊朱瑞蓮宴會廳舉行。(主辦方提供)
2025年新年聯歡會1月4日在芝城西郊朱瑞蓮宴會廳舉行。(主辦方提供)
劉紅(左五)感謝華社對該協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
劉紅(左五)感謝華社對該協會的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

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