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芝城初雪報到 21日清晨降雪大 交通恐受影響

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國家氣象局預測，芝加哥地區今年入冬後的第一場雪將在20日晚間到21日清晨降下。(本報檔案照片)
國家氣象局預測，芝加哥地區今年入冬後的第一場雪將在20日晚間到21日清晨降下。(本報檔案照片)

根據國家氣象局預報，芝加哥今年入冬後的初雪預計20日晚間到21日清晨報到。預報指出，伊利諾州北部及印第安納州西北部從20日晚間的降雨將逐漸轉為下雪，最大降雪可能會出現在21日清晨時分。

根據美國國家氣象局的資料，屆時上述地區將有大範圍的濕雪，造成道路輕微的泥濘，由於降雪地區預料也將出現強風，預測21日早上的交通可能會因此受到影響。

20日及21日兩天的溫度將徘徊在華氏30度出頭，21日白天降雪將漸漸轉回下雨，地上積雪也將融化。

民眾開車時應該對光滑路面保持警覺，尤其是高架路。在降雪較大時能見度也會跟著下降，影響整個地區交通都會受到影響，大家應密切留意氣象預測，了解不斷變化的最新天氣情況。

陰雨氣候將持續到本周結束，22日預測整天大概都會下雨。

美國國家氣象局也提到，在經歷了異常溫暖的秋季後，中西部氣溫本周下旬將跌到約30度，而德州、佛羅里達州等南部各州的氣溫，也將下降到40至50度。

在此同時，東北部地區也將出現低溫、濕雪、降雨，屆時當地的持續乾旱問題或將得到緩解。根據氣象局預測，降雪量降大的地區為五大湖區、俄亥惡河谷(Ohio Valley)、阿迪朗達克山(Adirondacks)、阿帕拉契亞山(Appalachians)、卡茲基爾山(Catskills)。

AccuWeather資深氣象學家派迪納斯基(Dan Pydynowski)表示，本周下旬到周末期間，西維吉尼亞州、馬里蘭州西部及賓州西部的山脊、高原和山峰，有可能降下約一呎或更多的積雪。

西維吉尼亞州 德州 低溫

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