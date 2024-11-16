芝加哥50區長投票 全數否決市長增房地產稅

芝市議會14日針對市長強森提出的提高房地產稅投票，50位區長全數投票反對。(45區區長臉書截圖)

芝加哥市議會14日召開芝城新年度預算 案聽證會，針對市長強森提高該市房地產 稅率的議案，50位區長全數投票 否決，這項加稅案也因此確定胎死腹中。

芝市2、30多位區長在聽證會召開前，就已經向市長表明不會支持該案通過，為了確保這項信息清晰傳遞給強森，50位區長14日以匿名投票方式，全數否決透過房地產稅率提高以籌措3億元的方案。

強森藉著提高房地產稅4％來資助芝加哥公立學校的做法，讓近來受到地產重估現值大幅飆漲，以及過去兩年地產稅已經連續調漲的芝加哥市民憤怒不已，14日的投票結果，顯示強森的民眾支持率降到最微弱程度，所以議會才有膽量拒絕接受市長辦公室的命令。

14區區長逵恩(Marty Quinn)表示，這次投票代表強森史無前例的失敗，在此同時也彰顯著議會愈來愈獨立的重大意義。

此外，已經有31位區長簽署召開特別會議的呼籲，藉此防止強森在12月31日的法定截止日期前，為了通過預算案刻意拖延時間，以逼迫議會不得不通過加稅提案。市長團隊對此說法予以否認。

強森對於14日議會的投票結果表現泰然，他說，自己不會被部分個人的聲音嚇倒，他毫不懷疑市議會最終將通過一個平衡的預算案，且不會透過裁員或強制休假來削減城市服務，但強森仍然拒絕透露他支持哪些替代性收入，可取代提高地產稅議案。他也不願意說明是否可以或應該避免增加任何房地產稅。

強森的助手堅稱，他們沒有試圖阻止14日的投票，強森首席對外事務官巴特利(Kennedy Bartley)，斷然否認市議會的投票結果會讓市長尷尬，反稱「這是一個值得歡迎的做法，讓區長有機會向選民展示他們工作勤奮。」強森日前更表示，他沒有真的想要增收3億元的地產稅，而是想藉此讓議會提出嚴肅的替代增收方案。