明大中文微電影節 吸引500名學生拍短片
日前明尼蘇達大學在校內的考夫曼戲院(Coffman Theater)舉辦第二屆中文微電影節的頒獎典禮，以「我們的社區，我們的故事」為主題，邀請明州學習中文的國、高中與大學生拍攝短片，吸引超過500名學生推出100多部電影作品，學生踴躍分享自己的故事、展現中文能力，並互相觀摩學習。
明大學生以字正腔圓的中文主持，開場時詢問在場的國高中生：「對他們而言，社區是什麼？」學生紛紛發言說社區是支持的家人、朋友，有愛與歸屬感，還有一起承擔學習新語言困難的伙伴等。
明尼蘇達大學的亞洲與中東研究系(Asian & Middle Eastern Studies)的中文領航項目(Chinese Flagship Program)主任張瑜芬、副主任涂遙共同策畫了這項活動，目的是為明州學生建立舞台，增進中文創作能力，並瞭解明大提供的中文學習機會。
主辦單位頒發九類獎項，包括：最佳故事獎、電影獎、編輯獎、創意獎、語言獎、表演獎、舞台藝術、社區影響力獎等。
參賽學校分成三組：沉浸式中文國高中學校、非沉浸式一般學校與大學，每組中選出一或兩個學校得獎。參與的學校共有九所，包括高原高中(Highland Park Senior High School)、森林湖高中(Forest Lake High School)、哈普金斯高中(Hopkins High School)、東景高中(Eastview High School)、苗族大學預備學院(Hmong College Prep Academy)、福得利高中(Fridley High School)、英華中學(Yinghua Academy)、迪拉賽爾高中(DeLaSalle High School)與明大。
張瑜芬說，明大提供CIS(College in the Schools)的課程，開放給高中老師申請接受明大培訓，使用明大提供的中文課程，讓高中生在高中時就可以學習明大的大一中文課程。她表示，中文領航項目努力與參與CIS課程的高中建立合作關係，使這些些高中生上大學後能繼續學習中文，開拓未來使用中文的各種機會。
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