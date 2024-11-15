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邊境沙皇：伊州庇護措施 阻擋不了ICE遣返非移民執法

特派員黃惠玲／芝加哥報導
前移民和海關執法局局長霍曼(Tom Homan)將在新政府出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」。(美聯社)
前移民和海關執法局局長霍曼(Tom Homan)將在新政府出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」。(美聯社)

美國總統當選人川普挑選移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)前局長霍曼(Tom Homan)，出任負責驅逐百萬無證移民的「邊境沙皇」(border czar)。針對伊利諾州州長普立茲克日前承諾讓該州繼續成為無證客庇護所的說法，霍曼提出尖銳回應稱，該州的措施不會阻擋ICE的執法。

霍曼在接受保守派播客柯克(Charlie Kirk)的訪問時，回應了普立茲克日前發表的聲明，普立茲克宣稱，「如果你要來找我的人(麻煩)，要先通過我。」霍曼說，「遊戲開始，我們通過他沒有問題，我在ICE有兩萬個男女員工，他們會盡忠職守、絕無歉意。」

霍曼還說，國會制訂了保護這個國家的法律，人們需要了解，非法進入這個國家是一種犯罪，在此每個非法進入移民，都是犯了罪才到這裡的，他接著表示，「聽好，有些人又更壞，即時他們不是犯罪的外國人，但當你穿越邊境，讓邊境巡邏隊員應接不暇時，也就是芬太尼(毒品)趁機跨過邊境，殺害此間25萬人的時刻。霍曼指稱，到時人口走私性運販飆升600％，恐怖份子越境人數創新高，這些非法入者絕非沒有受害者的罪犯。

霍曼表示，「如果州長想阻撓(ICE執法)，那就去做吧，我們拭目以待，我們不會被嚇倒。」

在川普勝選後，普立茲克誓言要保護伊州的移民、LGBTQ+居民，以及尋求生育及照護權利的婦女，他上周重申，要保證伊州繼續成為無證移民的安全庇護所。

普立茲克還警告，如果聯邦政府試圖因伊州的庇護政策而扣留公共安全資金，他準備起訴聯邦政府。他說，「對於任何想要剝奪伊州人自由及尊嚴者，我要提醒你們，快樂的戰士仍是戰士。」

川普的移民政綱著重於加強遣返無證移民，尤其是有犯罪紀錄的無證客，在接受福斯電視台訪問時，霍曼說，ICE將以「有目標、有計畫」的方式行動，而且將是「人道的」方法。

移民 ICE 邊境

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