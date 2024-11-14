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疑毒品交易引殺機 芝華人聚居區2華男遭槍殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
12日晚間發生2死槍擊案的連棟屋，為華人聚居區。（特派員黃惠玲/攝影）
12日晚間發生2死槍擊案的連棟屋，為華人聚居區。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥警局表示，華埠南諾摩街(S. Normal St.)夾24街的一處連棟屋，12日晚間約10時發生一起致命槍擊案，兩名華人男子在該處住宅內遭槍殺，非裔槍手逃逸。根據可靠消息來源指出，該住處疑為毒品交易站，槍手疑佯裝買家搶劫行兇，全案仍由警方調查中。

這起兩死槍擊案發生在12日晚間9時56分左右，槍擊案地點聚居相當多華裔，發生兇案連棟屋的鄰居，在晚間回到家時發現異狀報警，警方抵達現場時，發現第一名受害者躺在房屋停車場的兩輛汽車間，身上有多處槍傷，該名受害者當場死亡。

第二名受害華男肩膀部位中槍，經送醫仍宣告不治。兩名死者身分仍待法醫辦公室公布。

警方判斷這起槍擊案在住屋內發生。由於警方稱兩名死者為槍手鎖定的特定目標，華埠治安互助隊(義警隊)隨後發出社區公告表示，相信該起致命槍擊案為單一事件，社區目前不會有進一步危險。

義警隊呼籲附近社區住戶如果安裝了監視攝影機，請查看12日晚間8時30分到9時15分之間，是否錄到任何可疑人事物，如發現任何線索盡快跟義警隊聯繫，以協助警方辦案。

部分鄰居表示，案發時間前曾聽到連續槍響，當時感到非常恐慌、害怕，「樓下短時間來了3、40名警察，並在現場圍起黃色禁入布條」。

根據本報記者13日上午在案發現場走訪多位附近居民指出，該起槍擊案疑涉及毒品交易，槍手可能佯裝買家上門而開槍行搶，12日晚間警察抵達現場後在場目擊的住戶稱，兩名華男遭槍擊後疑衝往戶外求救未果。居民稱，兩名死者為案發房屋的租客。

緊鄰案發連棟屋的公寓大樓一名住戶表示，小區治安欠佳已經好長一段時間，連停在樓下停車場車位的車子都被偷、被打破玻璃被竊，住戶指責附近多家娛樂場所聚集，多少造成住宅區安全隱憂。

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