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消費者行動培訓 列支出、儲蓄等3技能 助理財達標

特派員黃惠玲／芝加哥報導
消費者行動社區外展經理吳毓潔(右五)以及參與理財培訓課程的華社代表。(特派員黃惠玲／攝影)
消費者行動社區外展經理吳毓潔(右五)以及參與理財培訓課程的華社代表。(特派員黃惠玲／攝影)

許多民眾都想要建立經濟保障，但卻對理財毫無所悉，非營利機構「消費者行動」(Consumer Action)日前在芝市推出一場理財培訓課程，分析理財三部曲「慎重開始」、「達成目標」、「規畫有保障未來」，並建議培養「排列費用支出優先順序」、「養成儲蓄習慣」、「努力降低消費債務」三大技能，以達理財目標。

消費者行動執行主任佛羅瑞斯(Anna Flores)表示，在沃爾瑪的贊助下，陸續在費城、芝加哥、波士頓舉辦三場理財培訓課，她說，「你不理財，財不理你」，每個人無論有錢沒錢都必須為自己的財務管理負起責任，如果收入不高又缺乏理財概念，將更難改善生活現況，也無法獲得經濟保障。

消費者行動執行主任佛羅瑞斯。(特派員黃惠玲／攝影)
消費者行動執行主任佛羅瑞斯。(特派員黃惠玲／攝影)

當天培訓課程包括基本財務管理，如銀行理財、儲蓄、信貸、如何藉由投資退休帳戶、保險金等增加個人資產，同時也有關注與個人因文化或語言障礙而影響理財之各項因素，及時下氾濫的金融詐騙警訊和預防。

為期一天的課程中，由Jackie Lam、Heath F. Carelock以及Nelson Santiago分別介紹了理財三部曲，講員說，越早開始理財越好，善用收入及信貸，都可幫助建立終身經濟保障的堅實基礎，此外，排列費用支出的優先順序，養成儲蓄習慣，努力將消費債務降到最低等三大技能，則可助個人盡快達成理財目標。

在信貸方面，這類貸款可幫助客戶滿足財務急需或達成一些財務目標，但如不了解要避免取用這些貸款時背負的高額費用，恐怕使借貸人身陷財務困境。信貸分成「分期付款」及「循環信貸」兩種，而信用卡及信貸額度(line of credit)就是採用循環信貸，消費者務必詳細了解借貸後可能產生的龐大財務負擔。

講員介紹，要達成理財規畫目標，必須兼顧「隨時更新預算計畫」、「妥善處理債務」，並在報稅時善用各種稅務減免、優惠，同時應建立每個月不論金額多寡的定期儲蓄習慣，並善用退休計畫、投資、擁有房產、保險等策略積累存款。

隨著人口老化，越來越多人面臨退休生活，一旦退休，收入支出的改變將讓人很難適應，講員建議一定要盡早做投資，並安排好退休收入，尤其留意規畫長照險。

消費者行動成立於1971年，旨在促進全國消費者之經濟改善與社區安定，相關信息可查詢：www.consumer-action.org/chinese

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