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大芝加哥新年晚會 明年2/15芝市希爾頓登場

芝加哥訊
新年晚會籌備會召開第二次會議。(主辦方提供)
新年晚會籌備會召開第二次會議。(主辦方提供)

第41屆大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會日前在北華埠富麗華餐廳舉行第二次籌備會議，籌備會總幹事胡玲玲宣布，新年晚會將在明年2月15日於芝市中心的希爾頓酒店舉行，希望僑學界繼續踴躍支持參與。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處秘書孫鵬翔及籌備會委員們出席了會議。孫鵬翔表示，經文處將全力支持晚會活動，他並代表駐芝台北經文處處長類延峰預祝2月15日的晚會順利圓滿成功。

節目與舞台監督組謝蓉當天宣布了晚會表演壓軸藝人，包括女歌手、薩克斯風女神王云希以及男歌手阿爾法(森林之王)，兩位台灣來的歌手年輕有才藝，音樂總監趙伯乾也將自備電子琴現場伴奏，精彩可期。

票務組徐曙明、獎品組袁立平、廣告組項邦珍(由陳莎莎代表)、公關組梅施美英、影視音響組謝邦基、展覽組秦振利、行政組吳家裕、會場連絡組鍾穗盛、獎品組陳美利、秘書張茂敏、舞台設計及網頁組林辛承，陸續在會中說明負責項目的進度。

今年新年晚會票價與去年相同，分成200、150、120三種，相關信息，可查詢官網：http://chineseunity.org

新年晚會籌備會總幹事胡玲玲(後方立者)感謝工作團隊的付出。(主辦方提供)
新年晚會籌備會總幹事胡玲玲(後方立者)感謝工作團隊的付出。(主辦方提供)

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