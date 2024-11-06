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選舉插隊遭制止 伊州男毆打選舉官被捕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
24歲的施密德(Daniel Schmidt)在伊州歐蘭德公園市的投票所毆打選舉官被捕。(歐蘭德公園警局)
24歲的施密德(Daniel Schmidt)在伊州歐蘭德公園市的投票所毆打選舉官被捕。(歐蘭德公園警局)

根據警方表示，伊利諾州歐蘭德公園(Orland Park)市的一名男子，3日在當地投票站越過幾位選民，涉嫌用拳頭攻擊選舉官(election judge)的臉部，這名施暴者被控兩項嚴重毆打60歲以上者罪、兩項公共場所嚴重毆打罪、五項拒捕以及一項擾亂秩序罪。

歐蘭德公園警局表示，涉案嫌犯為24歲的施密德(Daniel Schmidt)在3日上午11時左右於投票所內攻擊選舉官。

警方到場初步調查發現，施密德進入公所大樓後，越過許多正在排隊等候投票的選民，一名駐守在投票所入口處的選舉官告訴施密德，他應該要走到隊伍最後排隊等投票，但遭施密德拒絕。

就在施密德拒絕選舉官要求後，另一位選舉官走過來協助，並再次告訴施密德要到隊伍後面排隊。

施密德試圖推開第二位選舉官，但選舉官及其他幾位在場人士阻止了施密德，施接著開始大喊髒話開罵，之後還向其中一位選舉官揮拳，選舉官的眼鏡因此被打落。警方稱，這是有幾位在場的民眾加入制止施密德攻擊的行列，直到警察抵達。

當警員試圖逮捕施密德時，警方表示他一直在反抗，最終才把他制伏並戴上手銬。

投票 伊利諾州

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