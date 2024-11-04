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在中餐館長大 華裔作家陳國材、吳雅英談珍貴記憶

特派員黃惠玲／芝加哥報導
吳雅英(左三)、陳國材(右二)的座談，吸引馬靜儀(右一)、陳本恩(左二)參與。(特派員黃惠玲／攝影)
吳雅英(左三)、陳國材(右二)的座談，吸引馬靜儀(右一)、陳本恩(左二)參與。(特派員黃惠玲／攝影)

回憶錄「我學到的一切，都來自中餐館」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant：A Memoir)的作者陳國材(Curtis Chin)及芝加哥美食評論家吳雅英(Monica Eng)兩位都在中餐館長大的作家，在華埠一場座談中表示，中餐廳不僅是兩人的珍貴記憶，更從中感受到中餐館是社區不可或缺的一部分。

兩人及與會者也談到目前傳統中餐館正面臨大型連鎖化、租金飆漲的挑戰。

吳雅英(左)、陳國材(右)均在開中餐館的家族中長大。(特派員黃惠玲／攝影)
吳雅英(左)、陳國材(右)均在開中餐館的家族中長大。(特派員黃惠玲／攝影)

陳國材成長於70、80年代的底特律，自小在家族經營的鐘氏廣東餐館(Chung's Cantonese Cuisine)長大，他說，爸媽時常鼓勵孩子跟餐館的客人說話，「餐館就是對孩子最好的訓練，父親會鼓勵我們去跟客人問問題，讓我們從小就不害怕提問。」

餐館的生活讓他獲益匪淺，也讓他著手記錄過往，「希望下一代知道我們如何參與過歷史」。

吳雅英在芝城多個主流媒體擔任美食評論家，她的著作「芝加哥製造」(Made in Chicago)記載了芝城30處「家鄉味」餐廳，是許多饕客的美食寶典，她跟陳國材一樣，從小就在從事餐廳業的家族長大，對於中餐館更有獨特的感情。

陳國材跟吳雅英都一致表示，深入社區的中餐館所扮演的角色，已經不是只有提供味蕾享受那麼單一，而是「成了社區的一部分」，更是許多人生命中的寶貴記憶。

伊州首位華裔州眾議員馬靜儀也出席了座談，她提到自己的父母也是從事糕餅店、外賣的餐飲業，她小時候就會幫爸媽看店，也從中學習到與人溝通的技巧，「這些都對我後來的民代工作幫助很大。」

這場活動吸引了滿場的書迷跟關切中餐發展的民眾參與，在提到中餐館現況及未來發展時，華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，根據她的觀察，近年不論南北華埠都面臨租金高漲的問題，此外，隨著老一輩的中餐業者退休，大連鎖餐廳集團以強大財力入駐原來的傳統餐館，新的經營趨勢以及日益單一的連鎖火鍋店、奶茶店，逐漸成為華埠新樣貌，這些都相當值得關注。

如何保留傳統，引進新資金及經營模式，讓華埠能夠成功融合新舊中餐優勢，打下未來發展的堅實基礎，也是當天出席者熱中討論的議題。

在伊州政府工作的湯信儀(左)是陳國材(右)的書迷。(特派員黃惠玲／攝影)
在伊州政府工作的湯信儀(左)是陳國材(右)的書迷。(特派員黃惠玲／攝影)
陳國材為出席者介紹基本中餐菜餚。(特派員黃惠玲／攝影)
陳國材為出席者介紹基本中餐菜餚。(特派員黃惠玲／攝影)

中餐館 華埠 租金

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