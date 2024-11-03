瓦斯管道更換陷困境 芝城供暖費恐翻倍

人民瓦斯的管道更換計畫，費用大幅飆漲。(人民瓦斯臉書)

根據消費者權益倡導者委託撰寫的一份報告指出，如果州監管機構允許人民瓦斯公司(Peoples Gas)推進其長期飽受詬病的管道更換計畫，芝加哥 的供暖費用可能在未來15年年內預計飆升一倍。

根據公民公用事業委員會(Citizens Utility Board)最新發布的預測，到2040年，瓦斯用戶每年都將面臨一系列創紀錄的費用上漲，並在接下來的60年內，繼續為瓦斯公司長期拖延的項目付費。

CUB傳播總監奇爾森(Jim Chilsen)談到清潔能源諮詢公司Groundwork Data的分析時表示，「這份報告是一個警告，如果不控制不計後果的支出，人民瓦斯管道更換計畫的失敗，將衍生為一場更大的災難。」

人民瓦斯公司的發言人對該份報告予以駁斥，稱「到目前為止，瓦斯供暖仍是保持安全和溫暖的最經濟實惠的方式。 」

去年，伊利諾州 商業委員會(Illinois Commerce Commission)暫停了瓦斯管道項目的大部分支出，等待州府對更換芝加哥家庭輸送瓦斯的數千哩老化管道的計畫進行調查。

該計畫2007年啟動時，初估費用為20億元，但目前只完成了約38%的工作，成本卻已飆升至近110億元。

Groundwork Data報告分析了人民瓦斯過去五年的季度報告，報告顯示，到2040 年，還需花費128億元才能按照人民瓦斯的計畫完成該項工作。而按照目前的速度，剩餘的1500多哩的管道，要到2051年才能完全更換。

伊州 商業委員會對公用事業可向客戶收取多少費用擁有最終決定權，去年秋天，委員會同意人民瓦斯破紀錄的加價，但削減了該公司在更換管道項目方面的支出。

人民瓦斯對此發出可怕警告，稱停止管道更換計畫，可能會危及芝加哥能源系統的持續安全性和可靠性，商業委員會允許該人民瓦斯在該項目上再投入160萬元。

該委員會對更換管道項目的調查正在進行中。委員會小組預計在明年1月份針對管道更換計畫的未來做出最終裁決。

報告指出，如允許人民瓦斯在不進行重大改變的情況下重啟管道更換計畫，將需要歷史上前所未有的加價，預計到2040 年，家庭年平均瓦斯帳單總額將從1206元，躍升至2424元。

此外，隨著客戶轉而選擇熱泵等電力選項並完全放棄瓦斯，屆時成本可能會進一步飆升，不斷增加的費用則會分攤到「不斷減少的用戶身上」。研究人員稱，客戶數量只要減少2%，可能會使年平均帳單增加至3437元。