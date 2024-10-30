選舉官員：留意投票所內部威脅 應提高警覺

距離11月5日大選已經不到10天。(特派員黃惠玲／攝影)

根據聯邦調查局、美國選舉援助委員會(U.S. Election Assistance Commission)以及其他聯邦機構表示，這次選舉要密切注意來自內部的威脅，意即投票 所工作人員、監看人員以及別有用心的選舉法官(election judge)等人的行為，可能對選舉系統的安全性及完整性帶來影響。

根據芝加哥ABC電視台調查發現，伊利諾州和全國各地的許多組織在過去幾年，持續頻繁宣傳有關2020年選舉舞弊的不實說法，上屆選舉結束後，這些組織開始招募投票站工作人員及義工加入2024年大選的相關工作。

日前在芝城北郊日內瓦(Geneva)的一家鄉村俱樂部的活動影片揭露，一位化名為「K隊長」的退休軍人Seth Keshel聲稱，「我做的最好的事情，就是宣揚2020年選舉舞弊。」

這段由「三頭鷹聯盟」(Three Headed Eagle Alliance)錄製的影片中，K隊長分享了一些沒有根據的說法，他指稱伊州 選民詐騙早在2020年就十分猖獗，他還解釋了為何需要選舉日的義工協助「解決」這個問題。他說，如果想要修復選舉的公正性，就應該加入他們。

K隊長拒絕了ABC電視台的訪談邀請，但他透過電子郵件表示，「需要監票員來防止投票站的舞弊行為，」也堅稱自己從未「建議使用暴力處理選舉相關問題。」

儘管聯邦選舉官員表示，2020年是「史上最安全的選舉」，但選舉舞弊的「大謊言」(Big Lie)仍在不斷發酵。

新州蒙莫斯大學(Monmouth University)去年的一項民調發現，十分之三的美國人仍然相信「拜登 是因為選舉舞弊才贏得總統大選。」

「內部威脅」是全國選舉官員所面臨的眾多問題之一。FBI、國土安全部、美國選舉援助委員會擔心懷有特別動機的志願者被安插到選舉工作行列，前庫克郡選舉官員普拉茲(Noah Praetz)說，這無疑是選舉官員迄今所面對的最活躍的威脅，也是最瘋狂的運作環境。

今年初發表的一份聯邦備忘錄中，官員警告「內部威脅」或「個人、團體利用其授權或特殊知識造成傷害，」包括「影響選舉系統與資訊安全性及完整性的惡意行為。」

即使並非主要選舉戰場的郡縣或州，「內部威脅」仍為伊州肯恩郡(Kane County)的書記官康寧漢(John Cunningham)及其他地方選舉官員的心頭大患。肯恩郡是眾多人士指稱伊州2020年選票舞弊的郡縣之一。

康寧漢說，上述組織在上屆選舉中送出大批投票所監看人員，而今年這群監看人員試圖成為選舉官，他對此憂慮表示，選舉日「我們必須提高警覺。」