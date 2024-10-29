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華裔首投族：選總統也勿忽視地方選舉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華裔首投族陳諾思(左二)與一些年輕學生，在芝城華社推動參與投票。(特派員黃惠玲／攝影)
華裔首投族陳諾思(左二)與一些年輕學生，在芝城華社推動參與投票。(特派員黃惠玲／攝影)

22歲的陳諾思今年將第一次參與投票，身為首投族的她說，比起總統大選，或許今年第一次舉辦的芝加哥市教育委員會委員選舉，可能對此間民眾的日常帶來更大影響，因此千萬不要忽視了圈選這些項目，「了解選舉的每個項目，才能真正投出對自己有利的一票。」

2017年從廣州隨著家人移民到美國的陳諾思，四年前總統大選後幾天才達到18歲的法定投票年齡，今年將首次參與投票的她剛從大學畢業，並投入了華埠更好團結聯盟，擔任選舉動員活動調查員，也因為這個機會讓她對選舉事務有了全面的了解。

她說，總統以及州議員等選舉固然重要，但過去幾個月接觸華人選民的經驗，很多人都不知道今年的芝市選舉要選出新的教委會委員，她表示，教委會對此間數百所公校的走向、經費分配等具有決定性的權力，對於注重子女教育的華人來說，選出自己區內的心儀教委，才能確保孩子公校教育的公平及質量，然而對於教委會委員從市長指派首度改為民選，不少華人選民卻一無所知。

陳諾思也坦言，一些跟她同齡的年輕人並未了解到選舉的重要性，「有的純粹怕麻煩，有的對現行政策失望，有的覺得選舉太多，」因此參與意願低落，雖然自己的力量有限，但她在這次選舉中盡己所能的向同學、朋友說明選舉的詳細資訊。

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