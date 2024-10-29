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駐芝中領館迎王保東、張宜琪到任 歡送黃黎明

特派員黃惠玲／芝加哥報導
駐芝中領館總領事王保東(中)、即將離任的副總領事黃黎明(左)、新到任的副總領事張宜琪(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東(中)、即將離任的副總領事黃黎明(左)、新到任的副總領事張宜琪(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領事館日前在芝加哥華埠富麗華餐廳，舉行歡迎總領事王保東到任、副總領事黃黎明離任以及新副總領事張宜琪到任的僑學界招待會，近500位來自伊利諾州、印第安納州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州及南達科他州的代表出席了盛會。

招待會由領事劉帥主持，王保東首先致詞介紹了中國國內形勢與現階段中美關係。他說，中美建交45年，經歷風雨毅然向前，中美各自的成功是彼此的機遇而非挑戰，展望未來，雙方和平共處、推動中美關係行穩致遠，造福兩國及世界人民。

王保東也提到，台灣是中國領土不可分割的一部分，是歷史也是現實，實現祖國統一是大勢所趨、民心所向，而海外僑胞也強烈維護祖籍國的利益、堅決反對台獨分裂活動，為推進中國統一大業奉獻了力量。

王保東對黃黎明表達了高度讚揚，稱在芝城服務近六年的他，不僅熱心服務僑社，為促進美國中西部各州合作做了的大量工作，尤其疫情期協助廣大的僑胞、留學生分發抗疫物資等，也為不幸遇難的芝大留學生鄭少雄伸張正義。

王保東接著歡迎新到任的副總領事張宜琪，他有信心張宜琪一定會接續奮鬥，帶動總領館工作再上新台階。他並重申始終秉持「外交為民」理念，總領館永遠是在美華人華僑和學界的家。

即將離芝的黃黎明說，中美關係牽動著每一位僑胞和學子的心。領區廣大僑胞和學子是中美兩國之間的橋梁和紐帶，也是中美友好關係的受益者。他更感謝大家過去幾年來對於總領館及他的工作的支持。

10月19日抵芝的張宜琪為資深外交官，曾任中國外交部新聞司參贊、政策司參贊、中國駐馬耳他大使館政務參贊。當晚是她抵芝後首次與僑學各界見面，她說，未來跟總領館同仁將一如既往的用心用情為僑胞提供最優質高效的服務。

當晚，華聯會代主席何達權、兩會會長方燕輝、科工專會長楚非、明尼蘇達華僑華人社區聯合會主席顏炳文、西北大學留學生代表吳迪等相繼致詞表達對黃黎明的感謝，也同時歡迎張宜琪的到任。

活動中也推出了芝加哥浙江大學校友會和舞之林藝術團的精彩文藝表演。

活動中精彩文藝演出。(特派員黃惠玲／攝影)
活動中精彩文藝演出。(特派員黃惠玲／攝影)
近500位僑學界代表出席了活動，王保東(圖中握手者)向與會者致意。(特派員黃惠玲...
近500位僑學界代表出席了活動，王保東(圖中握手者)向與會者致意。(特派員黃惠玲／攝影)
美中亞裔健康協會主任劉紅(中)、芝加哥人民藝術團團長劉燁(右)，歡迎張宜琪(左)...
美中亞裔健康協會主任劉紅(中)、芝加哥人民藝術團團長劉燁(右)，歡迎張宜琪(左)到任。(特派員黃惠玲／攝影)
新到任的駐芝中領館副總領事張宜琪。(特派員黃惠玲／攝影)
新到任的駐芝中領館副總領事張宜琪。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事王保東(右二)、即將離任的副總領事黃黎明(右一)、新到任的副總領...
駐芝中領館總領事王保東(右二)、即將離任的副總領事黃黎明(右一)、新到任的副總領事張宜琪(左一)，向與會代表逐桌致意，左二為林西河堂總務林潔蓉。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 留學生 華人

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