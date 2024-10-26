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伊州強化選民登記 確保非公民無法投票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州州務卿詹雅斯表示，該州強化驗證選民登記程序，確保非美國公民無法投票。(詹雅斯ig截圖)
伊利諾州州務卿詹雅斯表示，該州強化驗證選民登記程序，確保非美國公民無法投票。(詹雅斯ig截圖)

前總統川普及一些人正在散布無證移民會在2024年選舉中投票的信息，伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)表示，伊州在本屆大選新增保障措施，以確保只有合法和資格的美國公民，可以在伊州監理站(DMV)登記選民參與投票。

伊利諾州大學系統的政治學教授甘尼恩(Brian Gaines)表示，「我們生活在一個資訊容易取得的世界，這也意味著好的、壞的信息都可輕易獲得，一些事實上正確的事情，透過不正確的說法，往往更具煽動力，也更受關注。」

他舉例，上個月美國廣播公司(ABC)主辦的總統辯論活動中，川普就毫無根據的聲稱，民主黨人要求新進抵達的移民，在11月的大選中投票給民主黨候選人。

甘尼恩說，任何人如果說本次選舉是由人為操縱，是讓大量非公民參與投票的話，就有責任提供確實證據，「現在跟過去相比，選舉機構已經採取更多的措施，確保不會出現不合資格者投票。」

詹雅斯說，為了改善道路安全、減少歧視，伊州出台了新法，而這項規定還包括確保只有符合資格的美國公民，才能在DMV登記投票。例如電腦程式將自動阻止出示外國護照或領事DI卡的申請人登記選民；還有非公民身分需輸入電腦螢幕上的指定欄位，只要輸入該欄位便無法啟動選民登記程序；電腦已設定程序，沒有社會安全碼(SSN)的申請人不能登記為選民等。

他表示，涉及選民登記程序的新法已從今年7月1日生效，包括增加核實檢查，確保非公民無法申請投票。

非美國公民在聯邦選舉中投票為非法行為，資料顯示選民詐騙的情況實屬罕見，一項審計報告指出，在2300萬張選票中，約僅有30例。選舉當局表示，散布誤導性的說法，會破壞人們對選舉的信心，有些人擔心這些信息會成為川普若敗選的藉口。

投票 美國公民 伊州

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