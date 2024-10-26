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芝第10屆餐飲培訓班 學員開心結業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
培訓班結業學員特別為老師趙健才(前右五)慶生。(特派員黃惠玲／攝影)
培訓班結業學員特別為老師趙健才(前右五)慶生。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會和美中餐飲協會第十期「餐飲技能就業培訓班」日前舉行結業典禮。10多位學員完成為期12周的課程，有效學習料理技巧、餐館管理及服務流程、廣告促銷等課程，其中部分畢業生已經積極準備創業開餐館。

美亞健康協會行政主任劉紅、美中餐飲協會會長鄭時坦當天為學員們頒發結業證書，祝賀學員們圓滿畢業，勉勵學員們繼續努力，在未來職場上充分發揮所學。劉紅肯定學員們努力學習的優秀表現，期許課程對學員職業和家庭帶來幫助。鄭時坦提到，希望學員畢業後可以增加收入，未來也繼續保持聯繫，協會將助學員就業和創業。鄭時坦說，本期培訓班結業生中，就有四位計畫創業開餐館。

美亞健康協會行政主任劉紅(前左三)、美中餐飲協會會長鄭時坦(前右三)，恭賀餐飲培...
美亞健康協會行政主任劉紅(前左三)、美中餐飲協會會長鄭時坦(前右三)，恭賀餐飲培訓班學員完成12周課程順利結業。(特派員黃惠玲／攝影)

美中餐飲協會和美亞健康協會在過去兩年期間，開辦了八次培訓班，已經累計約100名學員參加。

培訓班老師趙健才(John Zhao)，在中美兩國星級酒店擁有28年中餐及西餐廚房工作經驗和管理經驗，主理港式西餐、新派粵菜、日本熱菜定食、冷菜和壽司、手抓海鮮以及亞洲素食料理。另一位老師Oliver Valenzuela，畢業於美國烹飪學院，在餐飲行業擁有33年資深經驗，並多次榮獲餐飲界知名獎項。

趙健才十分受到學員歡迎，當天結業式上，學員們還主動為他慶生，並準備了精美蛋糕及卡片。

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