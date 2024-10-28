明州訪談與肖像畫創作 傳承家族記憶

台灣高雄女中美術老師劉癸蓉應邀到明州指導台美人傳承家族記憶，圖中桌上展示她從台灣帶來的學生創作作品。(記者陳曼玲／攝影)

明州 台灣線上圖書館日前舉辦「訪談與肖像畫創作」活動，邀請劉癸蓉指導民眾訪問親人或社區耆老，與繪製肖像畫來說故事，讓採訪者與受訪者都留下溫暖記憶。

從台灣來的劉癸蓉是高雄女中的美術老師。她從指導雄女學生採訪繪畫家族長輩開始，向外延伸採訪果貿社區耆老、進而記錄鹽埕區老商家等長達十多年。這次應邀到紐約、波士頓 、匹茲堡、休士頓 與明州雙城五個地點，分享如何以畫作記錄家族歷史。

她在明州舉辦的三場活動，包括「看見一堂美術課的力量」、「愛的繪話」、「您的故事，我們的歷史記憶」。首場她分享在台灣教導各級學校學生與訪談故事。第二場由參加者將記憶先畫出來再分享故事。

第三場邀請到三位耆老，由主訪問者詢問他們喜歡的食物、顏色、童年遊戲與印象深刻的記憶。三位長輩回憶當年在愛河裡抓泥鰍、難忘父親買的熱豆漿等。參與學員邊聽故事邊作筆記，或邊畫下長輩的臉和回憶，繪圖者也把自己的記憶融入畫作。

劉癸蓉出發到美國前，先在網路上訓練各地的種子教師。明州多位台美人也共襄盛舉，各行業的學員雖未經專業美術訓練，但對藝術深感興趣。經其鼓勵與指導，每個人的作品呈現多樣風格，更藉由「看圖說故事」娓娓道來受訪者的生命歷史。

Wendy與David帶著三個孩子參加了「愛的繪話」，Wendy說，這對全家是個非常特別的體驗與回憶。Susan說，聽到每個人獨特的精彩生命，把每幅肖像畫的故事串連起來，彷彿看見台灣歷史進程，更讓她有機會熟悉故鄉。Sam說，透過這次活動體會到以繪畫表達記憶。