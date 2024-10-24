全美鼠患之都 芝市連10年登榜首 洛城、紐約居2、3

芝城到處都可以看到提醒民眾防治老鼠入侵的通知。(本報檔案照片)

根據美國蟲害防治公司Orkin的年度鼠患城市報告指出，芝加哥 連續第10年登上全美鼠患最嚴重的城市榜首。洛杉磯緊跟其後排名第二，紐約位居第三。

Orkin表示，芝加哥的基礎建設是造成老鼠氾濫的原因之一，「芝城大量的巷弄，為囓齒類動物提供了隱蔽的場所，讓牠們有足夠空間躲藏並享用垃圾。這類動物也喜歡鑽洞，在地鐵 軌下或地下管到周圍尋找藏身之所。」

一般來說，囓齒類動物會在每年10月到隔年2月期間跑進住家，以躲避寒冷並尋找食物。

Orkin的全國客戶昆蟲學家暨品質經理坎恩(John Kane)表示，囓齒類動物會為屋主帶來許多結構性的問題，「牠們可以進入管道周圍，甚至咬穿牆壁，這些體型雖小的動物還往往會咬破電線，增加火災的風險。」

他還提到，囓齒動物每天吃大約一兩盎司的食物，相當於一片麵包。即使老鼠不吃東西，牠們也會不斷咀嚼。老鼠的牙齒莫氏硬度為5.5，這意味著它們的力量足以咀嚼鋼製垃圾桶。

全美排名第四到第十的鼠患城市，依序為舊金山、華府、丹佛、費城 、底特律、巴爾的摩、克利夫蘭。

Orkin的研究追蹤了2023年9月到2024年8月31日的住屋鼠患處理情況。

除了對住宅造成結構性破壞以外，老鼠還會傳播疾病給人類，例如鉤端螺旋體病(Leptospirosis)、沙門氏菌病(Salmonellosis)、鼠疫(plague)及斑疹傷寒(typhus)。

專家建議，如果感覺住家遭受囓齒動物侵擾，應迅速採取行動，防止情況惡化，以下是一些防範鼠患措施：

─密封入口點：老鼠只需要一個四分之一大小的開口就可以進入建築物，而老鼠需要的空間甚至更少，因此密封窗戶、門和管道周圍的縫隙很重要。

─消除食物來源：囓齒動物如果能找到食物就會進入建築物。業主可以透過將食物存放在密封容器中、立即清理麵包屑和溢出物、確保垃圾存放在密封的垃圾箱。

─維護室外區域：清理囓齒動物可能用作築巢材料或庇護所的碎片。修剪靠近建築物的樹木和灌木，以防止囓齒動物利用作為通道。

─修補垃圾箱：找出垃圾箱底部、頂部或側面是否有咬破的洞並盡快修補。

─修復洩漏：透過修復漏水的水龍頭、管道或積水來消除水源。

─設定陷阱：在囓齒動物活動頻繁的區域放置陷阱。

─致電專業人士：致電專家以防止感染惡化非常重要。

詳細排名報告，可查詢：www.orkin.com/pests/rodents。