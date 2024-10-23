密西根舞獅隊 20學員獲得總統志工獎

獲獎的團員與團長、頒獎嘉賓。(謝雅玲提供 )

密西根舞獅隊日前在Northville Ward Church舉行頒獎典禮，20位隊員榮獲總統志工服務獎。這次的頒獎由密西根第43區法院法官BrianHartwell和州參議員張理共同主持，張理也是舞獅隊的榮譽隊友。

團長賀婉青首先向過去一年來辛勤付出的團員和家長表達感謝，學員共完成了27場精彩表演、兩次慈善活動以及三場學校社區演出，成功將台灣文化的多元風貌融入密西根的主流社會。她也提到，因為大家的共同努力，舞獅隊才能實現多項創新表演，像是華府 的舞獅與舞龍，以及底特律美術館 的快閃演出。

張理對團員們的奉獻表示讚許，並稱家長們在背後的支持至關重要。法官Hartwell則提到，過去兩年他有幸見證密西根舞獅隊從學生志工團體轉型為非營利文化組織，他敬佩賀婉青的領導，也對團員完美詮釋總統志工獎表示肯定。

頒獎後，隊員們分享了過去一年來參與社區志工服務的經歷。林建豪表示，舞獅隊不僅是表演，更是資深學員教導新生的合作平台；方逸熙則分享了他喜歡看到觀眾笑容的感受；隊長翁美津則希望在今年能服務更多社區。

密西根舞獅隊由台灣裔的香港 僑生李誌德於1980年代創立，最初作為密西根中文學校的課後團體，並於1983年獨立成為表演社團。經過40年的發展，現任團長賀婉青帶領舞獅隊轉型為501(c)(3)非營利文化組織。