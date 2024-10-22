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芝城50處提前投票所即起開放 多處有中文、粵語選務人員服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝選委會中文外展主任劉珍(左三)表示，芝多個提前投票所都派駐了中文、粵語選務人員服務。(特派員黃惠玲／攝影)
芝選委會中文外展主任劉珍(左三)表示，芝多個提前投票所都派駐了中文、粵語選務人員服務。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會21日宣布，芝市50區的提前投票所即起開放至11月4日，所有選民可選擇到任何提前投票所投票。其中32處提前投票所提供雙語選務服務，派駐有中文或粵語選務人員的則包括市中心的超級投票所，以及11區、12區、14區、25區、42區、46區、48區等提前投票所。

芝選委會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，截至21日，芝市已有將近1萬3000位選民完成提前投票。她說，本次選舉有25萬8000人申請郵寄投票，其中有5萬4000張選票已寄回選委會。

她提醒，如果要申請郵寄投票者，必須在本月31日下午5時前提出申請，此外，50處提前投票所也設置了安全集票箱，不想透過郵局寄回郵寄選票者，可直接把選票放入集票箱。

假使還沒有登記為選民者，網上申請已經結束，符合選民資格的芝城市民，必須持兩種身分證件到提前投票所登記及投票。

芝選委會中文外展主任劉珍表示，所有提前投票所的選票機上的觸摸式螢幕，均可選擇「中文選票」，但如果要選擇中文紙質選票的話，必須在11月5日選舉日當天於全市約62個投票站，才會提供中文紙質選票供圈選。

劉珍提到，提前投票期間，在市區191 N. Clark的超級投票所，以及11區馬關恩公園(McGruane Park)、12區麥金利公園圖書館(McKinley Park Library)、14區亞珠高地圖書館(Archer Heights Library)、25區羅讚諾圖書館(Lozano Library)、42區瑪姬戴利公園體育館(Maggie Daley Park Fieldhouse)、46區杜魯門學院(Truman College)、48區的Broadway Armory，還有伊州東北大學(Northeastern University El Centro)等，都有中文、粵語選務人員在場服務。

50處提前投票所即日起到11月4日的開放時間，為州一到周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時。超級投票所除了跟其他50處票所同樣時間開放外，選舉日當天也將從上午6時到晚間7時，開放選民前往投票。

芝選委會在本屆選舉中，並在芝加哥州立大學(Chicago State University)、伊州東北大學以及芝加哥大學設置了三處提前投票所，開放時間為10月30日到11月1日將每天上午10時到下午5時，藉此鼓勵年輕選民參與投票。

詳細選舉資訊，可查詢芝選委會官網：chicagoelections.gov。

芝選委會主席賀南德茲宣布，全市50處提前投票所即起開放。(特派員黃惠玲／攝影)
芝選委會主席賀南德茲宣布，全市50處提前投票所即起開放。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥全市50處提前投票所即起開放。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥全市50處提前投票所即起開放。(特派員黃惠玲／攝影)

投票 圖書館 芝加哥

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