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年輕選民 或因網路虛假信息打消投票意願

記者陳曼玲／綜合報導
調查顯示，美國30歲以下成人有將近四成透過TikTok獲取新聞。(pexels)
調查顯示，美國30歲以下成人有將近四成透過TikTok獲取新聞。(pexels)

隨著11月5日的總統大選即將到來，伊利諾聯盟附屬機構的虛假信息和誤導信息特別工作小組主席萊明斯(Barb Laimins)說，年輕選民可能因網路上惡意散播的誤導信息而不想去投票

在美國30歲以下成人有近40%透過抖音(TikTok)獲取新聞內容。芝加哥羅耀拉大學(Loyola University Chicago)的大一新生巴拉霍納(Andre Barahona)說，自己對政治的冷感部分原因來自平時閱讀抖音上的新聞資訊，他不看好兩位候選人，所以也不打算投票。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)就人工智能(AI)生成虛假信息提出警告，伊州選舉官員協會主管也考慮購買防彈衣，擔心有人可能因聽信虛假信息而對他攻擊。

致力於推動投票的婦女選民聯盟(League of Women Voters)定義誤導信息(disinformation)是帶有惡意故意傳播虛假信息。該組織最近請求州與聯邦調查一些匿名的簡訊，內容似乎針對年輕選民不要在外州投票。但事實上，在威州上大學的學生可以用他們外州的家鄉地址，或學校的地址來註冊投票。

萊明斯說，那些不了解投票規則的年輕選民很容易被誤導信息勸退，導致他們放棄投票。而經常接觸社交媒體上的虛假信息，也可能削弱年輕人投票的意願。

德堡羅大學(DePaul University)新生卡梅雷(August Kamerer)說，很難判斷該相信什麼，這些虛假信息讓他覺得每個人都很腐敗，去投票也不會帶來任何影響。

美國優先(Priorities USA)行動委員會主任亞哈梅德(Nick Ahamed)說，YouTube是這次選舉的戰場，因為根據民意調查，35歲以下的成人中，最近幾周會常看到透過YouTube發布的政治廣告。

婦女選民聯盟的另一位共同主席沙利文(Anne Sullivan)表示，如果知名人物可以在網路上號召年輕人去投票，將可能會促進民眾參與政治。但她也擔心，許多在網路上發表信息的內容，不會像傳統媒體那樣仔細驗證。

不過，她說，民眾仍可以保持高度警覺來辨別內容，特別是那些引發恐懼或震驚的情緒的虛假信息。

投票 伊州 抖音

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