民主黨全代會將登場 芝華埠迎消費高峰

DNC大會期間，芝城華埠預料迎來成千上萬客流。(特派員黃惠玲／攝影)

距離民主黨 全國代表大會主要會場「麥克米克展覽中心」(McCormick Place)車程不到5分鐘的芝加哥華埠 ，即將迎來成千上萬的代表團成員、義工，芝城華商會表示，這場連續多天的大型活動，已經為華埠餐廳、卡拉OK、酒吧帶來數十萬元的訂單，可望成為華埠地區今年夏季消費高峰。

李建明說，為了吸引這些民主黨全代會參與者到訪，華商會組織了50多個商店名單，列入DNC的消費指引名冊，由於華埠占地利之便，預料將吸引不少人造訪華埠並消費。

華商會也積極聯繫了代表團，有些組織已經通過華商會下了訂單，李建明說，至少有三、四個餐館接到大筆訂單，包括富麗華、萬濠、皇朝等，都接到三、四百人的用餐訂單，下單團體包括亞太裔、非裔、拉美裔。

為了對這些賓客提供更好服務，華商會並列出聯繫名單，如全代會成員有需要，可協助安排優先入座用餐，以便利他們順利抵達下一個行程。

此外，華商會聯合十多個商家，包括巴黎貝甜、強記、萬濠、sushi plus、老四川等，都將對全代會成員提供消費額外折扣。

李建明說，芝加哥下周將是全美國、甚至是全世界的焦點，華商會將彈性推出各種推廣宣傳活動，讓芝加哥這個全美唯一逆勢成長的華埠，能夠再次打響知名度，希望讓華埠永續發展、更上一層樓。

芝加哥旅遊局針對DNC與會者，特別發行了「芝加哥社區指南」，重點推介芝市12個豐富多彩的社區，其中包括華埠，指南中介紹了華埠中餐美食、九龍壁、培德中心大樓、天下為公牌樓一條街、華埠廣場、譚繼平公園等。

華埠一些中餐廳雖然沒有接到DNC的團體訂單，但也積極準備從17日開始迎接廣大客流，不過，由於一般夏季周末華埠人潮就已經不斷，店家對於能否接待翻倍的客人持保留態度，業者稱，現在餐館人力仍然存在青黃不接情形，「客人再多，廚房也很難應付得了」。