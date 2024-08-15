民主黨國會眾議員「4人幫」歐瑪 贏得明州初選

歐瑪13日贏得明州初選，將代表民主黨參加11月初的第五選區國會眾議員選舉。(歐瑪臉書)

民主黨 國會眾議員 歐瑪(Ilhan Omar)，13日贏得了明尼蘇達州的初選，她是國會進步派非正式左翼團體「四人幫」(Squad)成員之一，歐瑪以嚴厲批評以色列在加薩發動戰爭著稱。她將在11月初的大選與共和黨的亞基迪(Dalia Al-Aqidi)一決勝負。

歐瑪在13日的選舉中，成功捍衛了她在明州 第五選區的民主黨提名，擊敗了前明尼亞波利斯市議會議員薩謬爾斯(Don Samuels)的再次挑戰。

歐瑪在明州對支持者發表的談話，呼應了賀錦麗/華茲總統競選活動的一些主題。她說，「我們推行快樂政治，因為我們知道，為鄰居而戰是快樂的。我們知道確保住房是快樂的。我們知道爭取醫療保健成為一項人權是快樂的。我們知道生活在一個和平、公平的世界是快樂的。」

國會「四人幫」的另外兩名成員均在初選敗北，其中布希(Cori Bush)上周在密蘇里州選區的民主黨提名選舉失利；紐約州的眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)，也在6月份輸了初選。

上述兩位爭取連任的議員，都同樣面臨資金雄厚的對手，也面臨美國以色列公共事務委員會旗下超級政治行動委員會「聯合民主項目」(United Democracy Project)豪擲數百萬經費的挑戰。

「聯合民主項目」委員會並沒有參與這次的明州國會眾議員初選。四人幫的另一位成員、密西根州民主黨籍眾議員特萊布(Rashida Tlaib)，將在11月大選與共和黨候選人胡波爾(James Hooper)角逐勝負。

再次爭取提名失敗的薩謬爾斯，批評歐瑪譴責以色列政府對以哈戰爭的處理方式，雖然歐瑪也批評了哈瑪斯襲擊以色列及劫持人質，但薩謬爾斯說，歐瑪的說法片面且具分裂性。

對於選舉結果，他感到非常失望，他在選後接受訪問稱，「顯然金錢在政治中的重要性，比我預期還要更大。」歐瑪在這次選舉募集了620萬資金，而薩謬爾斯僅籌到140萬元。

共和黨提名的第五選區國會眾議員候選人亞基迪為一名伊拉克裔的新聞記者，她自稱是「世俗的穆斯林」，並指稱歐瑪是親哈瑪斯分子。

明州13日的初選中，保守派民粹主義者、前職籃NBA球員懷特(Royce White)擊敗了海軍退伍軍人弗雷澤(Joe Fraser)，獲得共和黨提名，將在11月大選挑戰民主黨聯邦參議員克羅布查(Amy Klobuchar)。