我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普維州競選辦公室遭闖空門 警方鎖定1遊民追查

生前罹阿茲海默症 「手札情緣」珍娜羅蘭94歲離世

芝警局長警告示威者 絕不容許發生暴亂

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝警局局長史奈林表示，針對民主黨全代會間的示威抗議，警察均已接受專門培訓。(芝警臉書)
芝警局局長史奈林表示，針對民主黨全代會間的示威抗議，警察均已接受專門培訓。(芝警臉書)

距離民主黨全國代表大會只剩幾天，針對許多民眾、商家擔憂大會期間的抗議示威，或將得到一定程度容忍而感到擔憂，芝加哥警局局長史奈林(Larry Snelling)對此保證，「絕對不會容許暴亂。」

史奈林12日出席芝加哥城市俱樂部(City Club of Chicago)聚餐時向在場的群眾表示，抗議跟暴亂是兩碼事，「你們有權抗議，但我們不會允許發生暴亂」。史奈林說，他的部門已經做好準備，在整個大會期間(8月19日到22日)，會做好示威活動的處理，也會保證社區安全。

由於多個組織、團體均表示要在下周民主黨全國代表大會期間上街頭示威抗議，此間商家、居民對於警察如何管理抗議活動，以及1968年在芝城的民主黨全代會間的混亂，還有2020年芝城夏季街頭的系列騷亂是否重演，都感到非常擔心。

史奈林表示，2020年間因為明尼蘇達州警察跪殺佛洛伊德而引發的騷亂應列為「暴亂」(rioting)，他說明，有人被謀殺、汽車被燒毀、商家遭洗劫這種情況都是暴亂的現象，史奈林明確稱，「警察不會讓這樣的事情在下周發生。」

他說，「我不會等到事態失控，再試圖把它拉回來。」史奈林表示，一開始警察就會迅速制止，「我不會容忍人們到這裡破壞這座城市。」史奈林特別提到，警方將聚焦打擊「暴力行為者」及「破壞者」。

在此同時，史奈林承認，仍在跟庫克郡檢察官確認如何對這些違規者提出指控，以及在法庭上如何處理被捕者。

至於外來的執法人員工作職責？史奈林說，據他所知這些人員將聚焦保護基礎設施，不過，目前還不清楚一旦發生緊急情況或騷亂，這些執法人員的應對要求。

此外，民主黨全代會兩大活動場地「聯合中心」(United Center)、麥克米克展覽中心(McCormick Place)的附近街道，即日起開始陸續執行圍籬安裝、街道封閉及停車禁令，詳細會期間的警戒區域地圖，可查詢市府官網：https://reurl.cc/7d368d

民主黨 芝城 芝加哥

上一則

MARTA退役舊車廂 化身喬州珊瑚礁棲息地

下一則

10萬親巴勒斯坦者 下周芝城示威 聚焦以哈停火

延伸閱讀

芝警局長警告示威者 絕不容許發生暴亂

芝警局長警告示威者 絕不容許發生暴亂
民主黨全代會下周登場 10萬親巴勒斯坦者湧芝城示威

民主黨全代會下周登場 10萬親巴勒斯坦者湧芝城示威
民主黨全代會在即 民主黨議員團訪台

民主黨全代會在即 民主黨議員團訪台
國會暴亂 用旗杆攻擊、腳踩警察頭部 加州男被判刑20年

國會暴亂 用旗杆攻擊、腳踩警察頭部 加州男被判刑20年

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

2024-08-12 10:02
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

芝加哥機場行李傳送帶命案 法醫公布：她死於上吊窒息

2024-08-12 10:48

超人氣

更多 >
李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷