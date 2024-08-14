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台灣雙十訪問團 9/10芝城演出「咱的故鄉、咱的愛」

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥台美商會邀請大家踴躍購票欣賞「咱的故鄉、咱的愛」台灣雙十訪問團演出。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥台美商會邀請大家踴躍購票欣賞「咱的故鄉、咱的愛」台灣雙十訪問團演出。(特派員黃惠玲／攝影)

中華民國僑務委員會籌畫遴選的「慶祝中華民國113年雙十國慶文化訪問團(美洲團)」，9月10日將在芝城西北郊香柏市的劇院Maggie Atcher Theatre演出，主辦這場活動的芝加哥台美商會邀請大家踴躍購票，欣賞來自台灣國立戲曲學校的精彩表演。

芝台美商會會長盧建昌表示，這次的表演是以「咱的故鄉、咱的愛」為主題，結合戲劇、舞蹈、音樂和特技演出，並經由國語、臺語、客語、粵語、原住民語歌曲和配合的故事情節，為大家帶來一齣結合聲光影像、震撼動感且溫馨的節目，將讓與會者充分感受到台灣風情。

多次協助安排台灣雙十文化訪問團演出、世界台商會名譽總會長姚宏智，擔任今年芝城演出的總召集人，他說明了演出售票情形。他表示，這次的門票分成25元、35元及60元三種，目前已有不少預定，希望大家保握機會預定座位。

芝加哥僑教中心主任蔡季穎、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長舒俞敬也呼籲大家踴躍參加，尤其邀請此間友人趁此機會認識台灣文化。

日期：9月10日(周二)晚間6時；地點：Maggie Atcher Theatre (201 Schaumburg Court, Schaumburg, IL 60193)；定票可上網：taccgc.org，或電郵：[email protected]，或掃描二維碼(如照片)。接受支票付款(Title 為TACCGC)，也可Zelle轉帳，帳號：[email protected]

「咱的故鄉、咱的愛」雙十訪問團，9月11日芝城演出。(主辦方提供)
「咱的故鄉、咱的愛」雙十訪問團，9月11日芝城演出。(主辦方提供)
芝台美商會會長盧建昌。(特派員黃惠玲／攝影)
芝台美商會會長盧建昌。(特派員黃惠玲／攝影)

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