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芝機場行李傳送帶命案 57歲婦自殺身亡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

庫克郡法醫辦公室表示，上周四在芝加哥歐海爾國際機場發生的行李傳送帶死亡案件，經屍檢確認該名57歲的婦女死因為自殺，法醫辦公室稱，該名婦女死於上吊窒息。

8日早上7時45分，消防局接到911報警電話，稱在芝加哥國際航班起降的第五航廈的行李處理地區，發現友一具遭皮帶纏住的女性屍體。

一名婦女8日早上進入芝加哥歐海爾機場的禁區後，不知何故被行李傳送帶纏住而不幸身亡。

據芝加哥消防局發言人朗福德(Larry Langford)稱，根據監控攝影機影片顯示，這名婦女在當天凌晨2時30分之前，就進入這個無人的禁區。 其屍體在五個小時後才被發現。

根據已公布信息，死者為來自北卡Waxhaw的婦女溫頓(Virginia Christine Vinton)，她顯然是在機場過夜，但為何偷偷溜進員工專用區仍然是個謎。當局表示，事件發生的區域僅限員工進入，但不被視為高度安全區域。國際航廈內有很多傳送行李的傳送帶，主要用於運送行李上下飛機，並接受海關檢查。

據美國勞工部發言人艾倫(Scott Allen)稱，該女子不是機場工作人員，他還補充說，職業安全與健康管理局在這項調查中沒有管轄權。

警方尚未透露是否能夠追蹤溫頓在8日凌晨2時30分至7時30分之間的活動。

芝加哥 勞工部 庫克

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