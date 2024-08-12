住院增加 芝官員籲Lollapalooza樂迷測新冠

為期四天的音樂節Lollapalooza，吸引超過10萬樂迷參與。(Lollapalooza臉書截圖)

芝加哥 衛生局官員呼籲之前參加過大型音樂節Lollapalooza的民眾，盡快篩檢一下是否感染新冠，由於參加這場為期四天音樂會者有許多青少年學子，隨著大芝加哥地區各級學校即將在下周起陸續開學，及時檢測 才能更好防範新冠確診病例激增。

西北立即護理中心地區醫療主任安德森(Sindhu Aderson)說，醫療保健提供者預計，在任何大型集會之後的五到七天，新冠確診病例將會增加。「我看到了音樂節的人群影片，大家距離很近，如果一旦出現了症狀，甚至在出現症狀前一兩天，確診者都仍然可以將病毒傳播給周圍的人。」

2020年新冠疫情爆發後，許多大型活動都紛紛停止舉辦，不過2021年的Lollapalooza音樂節仍然繼續進行，當時擔任芝加哥公共衛生局局長的亞瓦迪表示，沒有證據顯示戶外活動會大幅增加傳染病毒，她之後並聲明，2021年約僅有203個確診病例與Lollapalooza相關，2021年要參加這場音樂盛會，必須提供疫苗 接種證明或新冠病毒檢測呈陰性才能進入會場。

芝加哥公共衛生局的最新報告指出，COVID-19住院的人數有所增加，檢測陽性率為11.3%。安德森說，「幸運的是，我們看到的大多數患者有的之前感染過新冠病毒，且對此有一定的免疫力，不然就是已經接種了疫苗並施打了補強疫苗，所以大部分症狀非常輕微。」

不過，隨著孩子們將陸續重返校園，醫生及衛生官員均敦促家長，如果孩子出現任何症狀，應在家休息不要送到學校。