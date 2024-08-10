食品雜貨價格高漲 專家支招省錢

食品雜貨價格持續上漲，要節省超市開銷，可多多利用優惠劵。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華埠 設立食品發放站，協助上千民眾緩解了食品價格持續上漲的負擔壓力，然而一般沒有管道獲取免費食品資源的公眾，要如何節省超市開銷？消費專家建議，多多利用優惠券，做好購物預算 ，改採批量購買等方式，都能有效降低荷包縮水幅度。

根據數據分析，自從三年多前通貨膨脹開始以來，食品雜貨的價格平均已經上漲了21％。財經網站WalletHub的分析師哈佩(Cassandra Happe)說，當通膨上升時，往往商品成本隨之提高，因而降低了人們購買食品的能力。

與其他商品不同的是，儘管食品雜貨價格上升，但人們卻不能停止購買，因此找到購買食品雜貨省錢的方式，才能保障自己的飲食習慣不會遭到嚴重影響。

以下為消費專家列出的幾項節省食品雜貨開支的建議：

使用優惠券：被稱為「優惠券獵人」的托羅克(Kiersten Torok)說，以往大家都會以為要剪下優惠券才能享受購物折扣，但現在幾乎很多商店，都會將優惠券與商店的應用程序(app)結合，到時顧客直接在店內掃描商品，優惠券就會出現在 app上，非常簡單方便。

她還提到，像Flipp這種應用程序，可以讓消費者瀏覽所有主要超市、雜貨店的優惠券；Ibotta則是一個使用優惠券就能累計獲得現金返還的app。

追蹤支出：制訂預算是控制食品雜貨支出的關鍵，而要實現規畫預算的第一步就是要知道自己最近購買食品及生活用品的花費。查詢收據或查看銀行對帳單、信用卡 消費單，將買菜的費用加總，就可以了解究竟花了多少錢買食品雜貨，然後針對此金額做好預算計畫，未來一旦超支就應減少開銷。此外，每次出門購物前，應先查看清點家中已有食物，降低重複購買機率，減少浪費。

在制訂預算時，建議做好一周或一個月的飲食計畫，這方面可運用AnyList或Mealime等應用小程序。

網路購買：許多人一到實體超市購物，往往會多買一些非必要商品，因此有這類習慣者，可改用「網上購物」或「網上選購後到店直接取貨」的方式採買。

食物分享apps：近期有些提食物分享服務的應用程式誕生，包括Olio、Too Good to go等，每天都可以找到商店將多餘食品折扣出售的優惠。