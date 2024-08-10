芝加哥華埠食品派發站 半年來有數千人次受惠

伊州副州長侯炳文(二排右五)肯定美亞與義工們的付出。(特派員黃惠玲／攝影)

啟動屆滿半年的華埠 食品派發站，在美亞健康協會規畫管理及大量華人 義工投入下，成為「大芝加哥 食品儲存庫」(Greater Chicago Food Depository)旗下最井井有條且發揮最大功能的派發據點之一。伊利諾州副州長侯炳文日前到訪，也對美亞在沒有額外經費的情況下，提供專業優質的社區服務表示感動及肯定。

華裔年輕一代是發放義工的主力，美亞同時藉此機會安排青年打工機會。(劉紅提供)

每周二、四定時定點舉辦食品發放的服務，半年來已經成為華社民眾不可或缺的生活夥伴，6日發放中排在第一位的華裔男士表示，凌晨4時就到美亞排隊了，他表示，很感謝有這項服務，讓他每個月的開銷省了不少，「這是實際的幫助，而且不需要通過申請、審核等複雜手續。」

每周二、四，美亞協會外出現人龍領取免費食品，劉紅(右六)感謝馬靜儀(右四)、李惠華(右三)等人對於華埠食品發放站的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

目前為伊利諾州府官員最高職位的伊州副州長侯炳文，在州府主要負責監督州府的戰略願景以及回應各項社會福利服務問題，在獲悉美亞的派發服務後，主動表示希望到場了解，她到訪後，對於美亞及義工的付出印象深刻。

美亞協會感謝社區的支持，讓這項沒有額外經費的食品發放，在過去半年取得成功。(特派員黃惠玲／攝影)

本身曾在「大芝加哥食品儲存庫」擔任董事成員的侯炳文說，讓每位民眾不分語言、文化及所居住地區，獲得基本生活援助，解決食品資源不足，是大芝加哥食品儲存庫的最主要工作目標，而美亞勇於承擔，爭取在華埠設立芝加哥第一個食品發放站，令人敬佩。

劉紅(右)幾乎每次都會協助發放。(特派員黃惠玲／攝影)

劉紅提到，當初因為多年來華埠從來沒有自己的食品派發中心，一些需要支援的華人不得不前往其他社區領取免費食物，過程中不乏因為語言與文化差異而遭遇挫折，推動提升亞裔社區健康的美亞，因此持續與「大芝加哥食品儲存庫」溝通，爭取成立的華埠派發中心。

伊州副州長侯炳文(左)協助發放。(特派員黃惠玲／攝影)

由於該項目沒有任何經費，因此如何發放、人力安排都必須由美亞自行規畫，劉紅表示，非常感謝華社許多組織熱心參與，目前每個月八次的發放，得到30多個社團輪流支援人力，「讓發放行動擴大讓整個社區參與，」半年來派發站已經服務過數千人次的民眾，也吸引了成千上百的社區義工加入，其中包括許多年輕一代的華裔。

伊州副州長侯炳文(右三)到訪美亞了解食品發放情形。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥第11區區長李惠華也到場對美亞的奉獻予以肯定。海外交流協會會長方燕輝、科工專會長楚非等社團負責人，都對美亞食品派發站過去半年的成績表示感謝及佩服。

30多個華社定期組織義工協助美亞發放。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞食品發放站位於26街夾永活街口附近的美亞一樓，凡居住在郵遞區號60616的居民，無須提供家庭收入證明，但需要提供ID證件、家庭住址證明，每個家庭每月限領一次。