西北大學、台灣大學 再次簽訂校對校合作備忘錄

西北大學首席副校長海歌蒂(由右至左)、駐芝加哥辦事處類處長延峰、西北大學校長席爾、「台灣之友基金會」李庭杰理，出席續約儀式。(駐芝台北經文處提供)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處日前歡迎西北大學 與國立台灣大學再次簽訂校對校合作備忘錄，西北大學校長席爾(Michael Schill)當天出席見證，雙方將持續深化台美中西部產學合作，落實「台美教育倡議」。

國立台灣大學與美國西北大學前於2021年簽訂校對校合作備忘錄，三年來成果豐碩。日前兩校舉辦續約儀式，雙方同意繼續擴大合作交流，充分落實「台美教育倡議」豐碩交流成果。

儀式由西北大學首席副校長海歌蒂(Kathleen Hagerty)及台大國際長袁孝維代表兩校簽署。駐芝台北經文處處長類延峰代表台灣外交部，李庭杰代表「台灣之友基金會」見證了簽署該續約儀式。西北大學校長席爾也到場，台大副國際長李君浩則在線上出席。

類延峰(中)、北大學校長席爾(左)、西北大學首席副校長海歌蒂(右)。(駐芝台北經文處提供)

本合作案由國立台灣大學、西北大學、外交部及芝加哥「台灣之友基金會」在2021年簽署，四方共同出資，基於平等互惠精神，建立語言學伴及相互訪問、短期研習、台灣派遣優秀華語教師赴西北大學教學，以及兩校尖端科技及醫學領域進行合作，並藉由企業平台推動產學合作，有效提升2校學生的華語文、英語教育、企業人才培育，大幅拓展學生國際觀及視野，厚實雙方在科技研究上的動能及國際競爭實力。

類延峰(右)代表台灣外交部頒贈補助款給西北大學校長席爾(左)及首席副校長海歌蒂(中)，國立台灣大學副國際長李君浩則透過線上出席。(駐芝台北經文處提供)

類延峰指出，台美兩所頂尖學府在2021年所簽定合作案，是自2020年12月啟動「台美教育倡議」以來，所促成之首宗校對校合作交流計畫，極具開創性指標意義。欣見該合作案成果豐碩，增進台美雙向民間情誼，提振雙邊語文及學術實力，也有助台灣達成政府所揭示在2025年達成「雙語國家」之目標。