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西北大學、台灣大學 再次簽訂校對校合作備忘錄

【芝加哥訊】
西北大學首席副校長海歌蒂(由右至左)、駐芝加哥辦事處類處長延峰、西北大學校長席爾、「台灣之友基金會」李庭杰理，出席續約儀式。(駐芝台北經文處提供)
西北大學首席副校長海歌蒂(由右至左)、駐芝加哥辦事處類處長延峰、西北大學校長席爾、「台灣之友基金會」李庭杰理，出席續約儀式。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥台北經濟文化辦事處日前歡迎西北大學與國立台灣大學再次簽訂校對校合作備忘錄，西北大學校長席爾(Michael Schill)當天出席見證，雙方將持續深化台美中西部產學合作，落實「台美教育倡議」。

國立台灣大學與美國西北大學前於2021年簽訂校對校合作備忘錄，三年來成果豐碩。日前兩校舉辦續約儀式，雙方同意繼續擴大合作交流，充分落實「台美教育倡議」豐碩交流成果。

儀式由西北大學首席副校長海歌蒂(Kathleen Hagerty)及台大國際長袁孝維代表兩校簽署。駐芝台北經文處處長類延峰代表台灣外交部，李庭杰代表「台灣之友基金會」見證了簽署該續約儀式。西北大學校長席爾也到場，台大副國際長李君浩則在線上出席。

類延峰(中)、北大學校長席爾(左)、西北大學首席副校長海歌蒂(右)。(駐芝台北經...
類延峰(中)、北大學校長席爾(左)、西北大學首席副校長海歌蒂(右)。(駐芝台北經文處提供)

本合作案由國立台灣大學、西北大學、外交部及芝加哥「台灣之友基金會」在2021年簽署，四方共同出資，基於平等互惠精神，建立語言學伴及相互訪問、短期研習、台灣派遣優秀華語教師赴西北大學教學，以及兩校尖端科技及醫學領域進行合作，並藉由企業平台推動產學合作，有效提升2校學生的華語文、英語教育、企業人才培育，大幅拓展學生國際觀及視野，厚實雙方在科技研究上的動能及國際競爭實力。

類延峰(右)代表台灣外交部頒贈補助款給西北大學校長席爾(左)及首席副校長海歌蒂(...
類延峰(右)代表台灣外交部頒贈補助款給西北大學校長席爾(左)及首席副校長海歌蒂(中)，國立台灣大學副國際長李君浩則透過線上出席。(駐芝台北經文處提供)

類延峰指出，台美兩所頂尖學府在2021年所簽定合作案，是自2020年12月啟動「台美教育倡議」以來，所促成之首宗校對校合作交流計畫，極具開創性指標意義。欣見該合作案成果豐碩，增進台美雙向民間情誼，提振雙邊語文及學術實力，也有助台灣達成政府所揭示在2025年達成「雙語國家」之目標。

西北大學 芝加哥

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