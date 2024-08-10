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北卡婦闖芝加哥機場 不明原因進入搬運行李傳送帶禁區喪命

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

一名婦女8日早上進入芝加哥歐海爾機場的禁區後，不知何故被行李傳送帶纏住而不幸身亡。由於該案發生原因不明，加上目前正值搭機出行旺季，引起許多旅客、民眾高度關注。

據芝加哥消防局發言人朗福德(Larry Langford)稱，芝加哥消防局接到報警，稱一名婦女在8日早上7時45分左右，被困在歐海爾機場的五號航站樓。

當消防員到達現場時，他們發現這名婦女不明原因被捲入用於搬運行李的傳送帶系統中。 朗福德說，醫護人員當場確認該女子已經死亡。

芝加哥警方9日公布，死者為57歲的北卡婦女溫頓(Virginia Christine Vinton)。 警方發言人說，根據監控攝影機影片顯示，這名婦女在當天凌晨2時30分之前，就進入了發生事故的禁區，當時沒有任何人在場。 該女子的屍體在五個小時後才被發現。

警方稱，這名女子顯然在機場過夜，但為何偷偷溜進員工專用區仍是個謎。警局發言人稱，警方是在發現屍體後，才去檢查監視攝影機，這個地區雖然是禁區，但並非需要高度安檢的區域，因此無人24小時監控影片。

當局表示，事件發生的區域僅限員工進入，但並非高度安全區域。機場的國際航廈有許多運送行李的傳送帶，主要用於將行李運送上下飛機，並接受海關檢查。

據美國勞工部發言人艾倫(Scott Allen)稱，該女子不是機場工作人員，他還補充說，職業安全與健康管理局在這項調查中沒有管轄權。

一名消息人士稱，該女子是一位民眾，但目前仍不清楚這起死亡事件是如何發生的。 朗福德說，該地區已被列為犯罪現場，調查工作已移交芝加哥警方。偵探們正在進行死亡調查，並等待屍檢結果。

芝加哥 勞工部 北卡

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