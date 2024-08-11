伊州彩券開獎滿50年 造就上千百萬富翁

伊州彩券首次開獎至今屆滿50年。(美聯社)

伊利諾州彩劵局(The Illinois Lottery)8日慶祝該局首次開獎50周年，這項開創性的賭博活動，已經成為伊州 經久不衰的搖錢樹，也是數百萬彩民實現一夕致富夢想的方法之一。伊州的彩券銷售規模在全美名列第12名。

在過去的半世紀裡，儘管世界發生了許多變化，但買彩券成富翁的夢想絲毫沒有失去光彩，根據統計，2023年财年，伊州雖然出現新的賭場，也推出了體育博彩以及數以千計的賭博遊戲機，但該州的彩票銷售額仍達到創紀錄的36億元，更因此為伊州財庫挹注了8.82億的稅收。

從1974年成立以來，伊州彩票業取得突飛猛進的發展，造就了數以千計的百萬富翁。伊州彩券局局長梅斯(Harold Mays)說，過去四年尤其發展飛速，「可以說每個人都在買彩券。」

根據伊州彩劵局2023财年的年度報告，去年伊州彩券銷售的36億元中，「即刮即中」(instant scratch ticket)的彩票銷售金額就占了20億元，比率達57％。

至於樂透彩票去年的銷售額為1.11億元，其中「勁球」(Powerball)、「兆彩」(Mega Millions)的銷售額占了一半，伊州為兆彩最開始的其中一個州。伊州首次開始每周開獎日為1974年的8月8日，當時是一件大事。1975年5月開始，伊州彩券開獎開始在地方電視台轉播。

伊州是在1973年底，由時任州長的沃克(Dan Walker)簽署了彩券法，伊州那時也是全美10個僅有提供彩票的州之一，50年前，一張彩券的價格為0.5元。

2012年伊州成為全美第一個銷售線上彩券的州，2023年這項銷售管道為伊州貢獻了5.18億元。

開獎50年來，第一位中大獎的伊州民眾是維特科克西(Michael Wittkowksi)，1984年時28歲的他，中了4000萬元的巨額獎金，當時維特科夫斯基在工廠擔任印刷工，他也瞬間成為這項新興賭博遊戲的明星。

他得獎後堅持將獎金分成四份，因為當時購買彩券的錢來自父親、哥哥、妹妹及他自己，後來彩劵局分成20年支付這筆獎金，每年可以拿到200萬獎金，然後再分成四份，等於維特科克西一年可領到50萬元，但稅後實際到手僅約一半。

中獎後還一直在印刷廠工作的維特科克西，因為持續有好奇者到工廠問候，三個月後他不得不辭去這份年薪2.5萬的工作。之後他投資 了兩家公司，包括一家酒類專賣店及一家酒吧，但這兩家公司都沒有賺到錢，2000年時，他退出了這兩項生意，專心「保存自己的資本，擔任全職父親。」

這筆獎金領到2004年期滿，他說，雖然他的一些生意不賺錢，但他沒有花光彩票獎金，經濟狀況「尚可」。今年68歲的維特科克西已經退休 ，他說，「很高興這件事發生在我身上，它為我們所有人的生活帶來巨大的改變。」