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芝6竊賊挖牆洞 盜走150萬珠寶 手法似45年前「牆洞幫」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
竊賊從珠寶店旁的空置店面挖洞進入Marquise Jewelers行竊。(YouTube截圖)
竊賊從珠寶店旁的空置店面挖洞進入Marquise Jewelers行竊。(YouTube截圖)

芝城西北郊香柏市(Schaumburg)伍德菲爾德購物中心(Woodfield Mall)的一家珠寶店Marquise Jewelers，日前遭六名竊賊從隔壁一家空置商店的牆上挖洞，然後進入店內，將價值約150萬元包括庫存的鑽石、黃金等全部商品洗劫一空。其作案手法讓不少民眾想起芝城幾十年前芝城臭名昭彰盜竊團夥「牆洞幫」(The Hole in the Wall Gang)。

香柏警局稱，8月1日深夜至少有六名竊賊，從一家空置商店的牆上挖了一個洞，進入受害的珠寶店，珠寶店東主說，嫌疑人沒有打破任何玻璃拿出珠寶，因為他們可能擔心聲響會引起夜間商場保全關注。

警方稱，隔天上午9時30分左右，遭挖牆的空置商店一名建築工人注意到牆上的洞，因此向警方報案才發現鄰居珠寶店遭盜大批商品。

這起盜竊案跟1979年到1981年間，芝城「牆洞幫」在拉斯維加斯多家珠寶店作案的方式幾乎相同，竊賊撬開牆壁及天花板，然後盜走價值數百萬元的珠寶。當時這個團夥也是由六人組成，他們熟練的先癱瘓警報系統後下手，1995年好萊塢拍攝的熱門電影「賭場」(Casino)，也出現了「牆洞幫」竊盜情節。

香柏警方稱，透過監視影片及照片，判斷伍德菲爾德購物中心內的珠寶店盜竊案嫌犯也是六人，警方表示，為了避免被監視攝影機拍到，其中一個監控攝影的鏡頭還被遮擋住。

150萬也是45年前「牆洞幫」作案時，平均從每家珠寶店盜走商品的平均值。

組織「牆洞幫」的芝加哥黑幫老大庫洛塔(Frank Cullotta)，最終跟其他團夥成員一起落網，多年後(2007年)，庫洛塔揭發同夥並進入證人保護程序時，曾接受芝加哥ABC第七新聞頻道採訪。庫洛塔在採訪中說，他只有幾個好朋友，但每次大家在一起時，就是一起偷、搶、殺。

前芝加哥警分局局長庫許納(Bill Kushner)說，「我敢肯定，這次的盜竊案為團夥所為，且這個新團夥有備而來，」他說，盜竊者早已摸清了Marquise Jewelers的位置及如何進入。根據指出，竊賊是假扮建築工人進入商店。

庫許納說，此案絕對不是幾個孩子或年輕人想偷東西而臨時起意，「這是一個有組織的作案，他們花了很多時間準備。」

當年的「牆洞幫」被捕後，並沒有追回所有的鑽石及黃金首飾，香柏警方及Marquise Jewelers店東Shahzad Malik都希望能夠快速破案。

竊賊撬開牆壁進入珠寶店洗劫走所有商品。(YouTube截圖)
竊賊撬開牆壁進入珠寶店洗劫走所有商品。(YouTube截圖)

芝城 芝加哥 庫許納

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