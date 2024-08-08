索咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員

芝城南區一家麥當勞餐廳的三名員工，日前遭索取免費咖啡遭拒的男子持斧頭砍傷。(google map)

一名男子在芝城南區一家麥當勞 餐廳要求一杯免費咖啡 遭拒絕後，憤而持斧頭砍傷店內三名員工，涉案的24歲男子艾倫(Jermaine Allen)面臨謀殺未遂等多罪指控。

庫克 郡檢察官6日在聽證會上表示，艾倫對位於西大道7832號的麥當勞餐廳員工很熟悉，因為他「幾乎每天」都會光顧這家餐廳。

4日上午8時30分左右，艾倫又到了這家餐廳，他走向櫃臺向一名工作人員多次要求免費提供一杯咖啡，但遭到拒絕，接著艾倫就坐上了收銀台且不願意下來。

檢察官說，當拒絕提供咖啡的店員彎腰從櫃臺下面拿東西時，艾倫突然從褲子裡掏出一把斧頭，接著猛砍這名18歲店員的頸部及背部。

檢察官描述，艾倫隨後跳過櫃臺進入廚房區，襲擊了兩名正在工作的婦女，其中一人頭部被砍成重傷，另一位婦女的頸部被深深劃傷，該處傷口因此縫了七針。

行兇後的艾倫在離開現場前，還偷走了餅乾。警方後接到匿名舉報，稱有人在附近的捷運站看見艾倫，警方趕至該地點並順利將他逮捕。

檢察官說，艾倫在襲擊麥當勞員工時戴著面罩，作案過程都由店內的監視攝影機拍下，儘管面貌遮掩，但店內的店員能從他的聲音辨認出行兇者就是艾倫。

艾倫的公設辯護人指出，他的當事人是在沒有發生任何事件的情況下遭到拘留，而且當事人在接受警方詢問時，也否認了襲擊三名店員。

庫克郡法官古德曼(Caroline Glennon-Goodman)在聽證會上裁決繼續拘留艾倫，罪名包括謀殺未遂及多項嚴重毆打罪。古德曼在庭上解釋，由於艾倫的不可預測令人擔憂，因此暫時不會釋放。