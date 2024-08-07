芝全代會抗議路線 聯邦法官下周裁決

有關芝市政府以及誓言在芝加哥 民主黨全國代表達會期間舉行大規模抗議團體間的糾紛，聯邦法官預計將在下周針對遊行路線做出關鍵裁決。該遊行預計參與人數將高達2.5萬人。

美國聯邦地區法官伍德(Andrea Wood)5日聽取了雙方大約兩小時的辯論。

早在今年1月，因為以色列、哈瑪斯戰爭，抗議團體首度提出在全代會場地「聯合中心」(United Center)範圍內遊行的許可申請，根據該團體律師5日表示，預計可能會有多達2萬5000人參加遊行。

市府曾試圖將抗議活動引向聯合中心以東三哩的格蘭特公園(Grant Park)旁的哥倫比亞路，但在6月初，市府律師沃塞克(Andrew Worseck)告訴伍德，市府計畫提供一條「臨近聯合中心」的遊行路線。

對此抗議團體並不滿意，他們要求伍德迫使市府進一步調整路線，但沃塞克堅稱，市府已經跟抗議團體進行接觸且滿足了他們的要求。

就抗議路線提起訴訟的團體，包括芝加哥反對種族主義 和政治壓迫聯盟、反戰聯盟、芝加哥大學民主社會學生會以及美國巴勒斯坦 社區網絡等。

市府提供的遊行路線為：從聯合公園出發，沿西華盛頓大道行至賀米提奇路(Hermitage Rd.)，在北行至梅波街(Maypole St.)，然後西行到578公園，再抵達戴蒙路(Damen St.)，接著北行到湖街(Lake St.)，最後回到聯合公園。

抗議團體的律師威廉斯(Christopher Williams)說，轉入賀米提奇路及梅波街會造成堵塞，使遊行停滯不前，因此要求遊行隊伍繼續沿著華盛頓大道西行，到奧克利街(Oakley St.)或西大道(Western Blvd.)。

不過，市府堅持原來路線，稱沿著華盛頓大道遊行，將會碰到全代會的安全警戒區。