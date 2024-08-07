芝全代會抗議路線 聯邦法官下周裁決
有關芝市政府以及誓言在芝加哥民主黨全國代表達會期間舉行大規模抗議團體間的糾紛，聯邦法官預計將在下周針對遊行路線做出關鍵裁決。該遊行預計參與人數將高達2.5萬人。
美國聯邦地區法官伍德(Andrea Wood)5日聽取了雙方大約兩小時的辯論。
早在今年1月，因為以色列、哈瑪斯戰爭，抗議團體首度提出在全代會場地「聯合中心」(United Center)範圍內遊行的許可申請，根據該團體律師5日表示，預計可能會有多達2萬5000人參加遊行。
市府曾試圖將抗議活動引向聯合中心以東三哩的格蘭特公園(Grant Park)旁的哥倫比亞路，但在6月初，市府律師沃塞克(Andrew Worseck)告訴伍德，市府計畫提供一條「臨近聯合中心」的遊行路線。
對此抗議團體並不滿意，他們要求伍德迫使市府進一步調整路線，但沃塞克堅稱，市府已經跟抗議團體進行接觸且滿足了他們的要求。
就抗議路線提起訴訟的團體，包括芝加哥反對種族主義和政治壓迫聯盟、反戰聯盟、芝加哥大學民主社會學生會以及美國巴勒斯坦社區網絡等。
市府提供的遊行路線為：從聯合公園出發，沿西華盛頓大道行至賀米提奇路(Hermitage Rd.)，在北行至梅波街(Maypole St.)，然後西行到578公園，再抵達戴蒙路(Damen St.)，接著北行到湖街(Lake St.)，最後回到聯合公園。
抗議團體的律師威廉斯(Christopher Williams)說，轉入賀米提奇路及梅波街會造成堵塞，使遊行停滯不前，因此要求遊行隊伍繼續沿著華盛頓大道西行，到奧克利街(Oakley St.)或西大道(Western Blvd.)。
不過，市府堅持原來路線，稱沿著華盛頓大道遊行，將會碰到全代會的安全警戒區。
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