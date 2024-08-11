中美文化講壇芝加哥巡迴講演 感悟中國智慧 實踐人間佛教

會後大眾合影留念。

8月3日北京師範大學教授于丹為芝加哥 佛光山信眾進行了一場題為【感悟中國智慧】的線上講座。于丹教授學識淵博，傳統文化造詣深厚，表達清晰，深入淺出，字字珠璣，所有的聽眾受益匪淺， 近百多位信眾出席參加聆聽。

芝加哥佛光協會王克英會長首先向自北京遠道而來，滿腹經論的于丹教授致以熱烈的歡迎。于教授演講從幾千年傳承的中華文化出發，表達了萬法唯心造的理念，與佛教教義相契合。教授從星雲大師 在宜興大覺寺出家時被他的師父教誨的經歷，感悟出面對世界上的事情任何一個單一的思考角度都不夠，事情的方方面面可能要遠比自己想像得更豐富，所以不能掉入非黑即白的二元思維裏，而是不管在什?樣的境遇之下都要直面承擔，實踐三好『存好心，說好話，做好事』。

于丹教授講到“不悟時，佛是眾生，一念悟時，眾生是佛”。 一念天堂，一念地獄。當我們心存善念時，看滿街皆是聖人。我們生活在一個共同的地球村裏，無法左右世界上的很多事情，但我們可以調整好自己的心態，隨時行四給：給人希望，信心，歡喜和方便，彼此尊重包容，才能共創一個美好和平的世界，實現圓滿自在的人生。

于教授談到儒家的三達德，人生面臨的所有問題，其實都是沖擊內心的，只有看見自己的心，才能明心見性，絕處逢生，遠離顛倒夢想。所謂“一念嗔心起，百萬障門生”，我們要勤護本心，觀察每一個起心動念，時時自省，自律才能獲得有自尊的人生。觀察身邊的事物不要只用眼睛去看，還要用心去體察，才能真正觀察入微，遵從規律，就不會熟視無睹，不知變通。

于丹教授用【大學】第一章的『知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，按而後能慮，慮而後能得』闡述意志堅定才能鎮靜自若、心安不燥，思慮周詳，與佛教所秉承的“戒、定、慧”有異曲同工之妙。戒、定、慧、對治貪、嗔、癡， 是我們安身立命的準則，空納萬物，寧靜是力量。

沈夢醫師分享表示，於丹老師對儒釋道的詮釋，「謹守本分，知足常樂」是儒家的處事態度，「天人合一，無為而治」是道家的處事哲學，也是在實踐人間佛教的過程。南華大學傳播系教授鄧宗聖有感于丹教授善於旁徵博引，運用富有哲理的小故事啟發人心，令他若有所悟：「悟時即僧人，迷時即囚犯」。來美探親的李來英女士對於儒、道、釋的智慧，與其對應的「拿得起、放得下、想得開」最有心得，靠儒家智慧拿起重擔，用道家智慧放得下名利糾結，以佛家智慧開悟。

協會周邁平督導代表大眾致感謝詞 : 『於丹老師以大師的「三好、四給、五和」作為介紹儒釋道文化的開場，深入淺出將其內化成智慧，透過講座利益大眾』。